Ismét nagyon rángatják a Rábát a befektetők: rövid időre megkapaszkodott a lejtőn a hadiipari részvény, aztán tovább csúszott - látszanak az okok
Többhetes szánkázás után ma reggel egy pillanatra megkapaszkodott a Rába. Amit az európai hadiipari részvények pozitív korrekciójával is magyarázhatunk. Ám a pesti parketten a másik részvény, mely alkalmas a védelmi szektor kitettségének leképezésére, a 4iG már nyitáskor bő 1 százalékot csúszott, élénk forgalommal. Így a piac a Rába gyorsjelentését díjazhatta. Más kérdés, hogy egyszeri tételeknek köszönhetőek a kedvező számok. És ahogy jobban beleolvastak a gyorsjelentésbe a befektetők, a kurzus is szűk 1 százalékos mínuszba hajlott.
Egyszeri tétel fényezte a gyorsjelentést
Tegnap a bő 2 százalékos esést hozó kereskedési nap piaczárása után jelentett a társaság. A vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint:
- az árbevétel 11,84 milliárd forintos volt, mely 0,9 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.
- A bruttó eredmény 2,6 százalékkal, 1,87 milliárd forintra emelkedett.
- Az EBITDA 5,45 milliárd forintos volt.
- Az üzemi eredmény 4,62 milliárd forint lett.
- Az adózott eredmény 4,21 milliárd forintot tett ki.
A kedvező számok egyszeri tételeknek köszönhetőek,
a győri iparterületek eladásából származó közel 8 milliárd forint volt az eredmény, míg az alaptevékenység veszteséges volt.
Amit a fórumozó kisbefektetők is érzékeltek. Úgy vélik:
a 4iG-kapcsolaton keresztül érkező megrendelések úgy kellenek, mint egy falat kenyér a cég rövid távú túlélése szempontjából.
Fontos kérdés az is, vajon milyen fejlesztésekre költi a Rába az egyszeri eredményt?
Béketárgyalások közben is csipegetik a hadiipart
Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel. Fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG és a magyar 4iG párosa regionális hadiipari gyártóhellyé fejlesztheti.
A Rába kurzusa egy évvel ezelőtt 1300 forintnál ejtőzött. Szeptember közepe és október közepe között 2000 és 2500 között oldalazott. Október végén 4500 forint közelében tetőzött az emelkedés. Majd szétszakadt a Rába, miután bezárult a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el a szűkmarkú 1789 forintos árat. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Az árfolyam 4500 forintról 3200 forintig zuhant.
Mégis hamar visszakapaszkodott négyezer forint fölé a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy a Rába profitálhat a hadiipari megrendelésekből, s a pesti parketten jelenleg a 4iG–Rába párosa a legkézenfekvőbb lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.
Az elmúlt hetekben azonban ukrajnai béke közeli lehetősége miatt az európai védelmi szektorral együtt a hazai hadiipari cégek is lejtőre kerültek.
Érdekes módon azonban 3600-3700 forint környékén rendre megjelentek a vásárlók, akik beszállási pontokat láttak az esésben.
Ma délelőtt 3760 és 3720 forint között oldalaz a kurzus.