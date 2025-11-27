Deviza
hadiipar
Rába Holding
tőzsde
gyorsjelentés

Ismét nagyon rángatják a Rábát a befektetők: rövid időre megkapaszkodott a lejtőn a hadiipari részvény, aztán tovább csúszott - látszanak az okok

Egyszeri tétel fényezte a Rába gyorsjelentését. A befektetők most azon spekulálnak, vajon mire költi a Rába az ölébe hullott milliárdokat? A piac továbbra is a 4iG megrendeléseiben reménykedik. A hetek óta eső papír reggel megkapaszkodott, de az irány még mindig lefelé mutat.
Faragó József
2025.11.27, 11:28
Frissítve: 2025.11.27, 11:38

Többhetes szánkázás után ma reggel egy pillanatra megkapaszkodott a Rába. Amit az európai hadiipari részvények pozitív korrekciójával is magyarázhatunk. Ám a pesti parketten a másik részvény, mely alkalmas a védelmi szektor kitettségének leképezésére, a 4iG már nyitáskor bő 1 százalékot csúszott, élénk forgalommal. Így a piac a Rába gyorsjelentését díjazhatta. Más kérdés, hogy egyszeri tételeknek köszönhetőek a kedvező számok. És ahogy jobban beleolvastak a gyorsjelentésbe a befektetők, a kurzus is szűk 1 százalékos mínuszba hajlott.

hadiipar
Béketárgyalások ellenére is vannak vásárlói a hadiipari részvényeknek / Fotó: Kallus György

Egyszeri tétel fényezte a gyorsjelentést 

Tegnap a bő 2 százalékos esést hozó kereskedési nap piaczárása után jelentett a társaság. A vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint:

  • az árbevétel 11,84 milliárd forintos volt, mely 0,9 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.
  • A bruttó eredmény 2,6 százalékkal, 1,87 milliárd forintra emelkedett.
  • Az EBITDA 5,45 milliárd forintos volt. 
  • Az üzemi eredmény 4,62 milliárd forint lett.
  • Az adózott eredmény 4,21 milliárd forintot tett ki. 

A kedvező számok egyszeri tételeknek köszönhetőek,

a győri iparterületek eladásából származó közel 8 milliárd forint volt az eredmény, míg az alaptevékenység veszteséges volt.

Amit a fórumozó kisbefektetők is érzékeltek. Úgy vélik:

a 4iG-kapcsolaton keresztül érkező megrendelések úgy kellenek, mint egy falat kenyér a cég rövid távú túlélése szempontjából.

Fontos kérdés az is, vajon milyen fejlesztésekre költi a Rába az egyszeri eredményt?

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény14:31:15
Árfolyam: 3,800 HUF +50 / +1.32 %
Forgalom: 30,161,300 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Béketárgyalások közben is csipegetik a hadiipart

Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel. Fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális hadiipari gyártóhellyé fejlesztheti. 

A Rába kurzusa egy évvel ezelőtt 1300 forintnál ejtőzött. Szeptember közepe és október közepe között 2000 és 2500 között oldalazott. Október végén 4500 forint közelében tetőzött az emelkedés. Majd  szétszakadt a Rába, miután bezárult a 4iG projektcége által tett nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta el a szűkmarkú 1789 forintos árat. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Az árfolyam 4500 forintról 3200 forintig zuhant.

Mégis hamar visszakapaszkodott négyezer forint fölé a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy a Rába profitálhat a hadiipari megrendelésekből, s a pesti parketten jelenleg a 4iG–Rába párosa a legkézenfekvőbb lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Az elmúlt hetekben azonban ukrajnai béke közeli lehetősége miatt az európai védelmi szektorral együtt a hazai hadiipari cégek is lejtőre kerültek. 

Érdekes módon azonban 3600-3700 forint környékén rendre megjelentek a vásárlók, akik beszállási pontokat láttak az esésben.

Ma délelőtt 3760 és 3720 forint között oldalaz a kurzus.

 

