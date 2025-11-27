Ismét nagyon rángatják a Rábát a befektetők: rövid időre megkapaszkodott a lejtőn a hadiipari részvény, aztán tovább csúszott - látszanak az okok

Többhetes szánkázás után ma reggel egy pillanatra megkapaszkodott a Rába. Amit az európai hadiipari részvények pozitív korrekciójával is magyarázhatunk. Ám a pesti parketten a másik részvény, mely alkalmas a védelmi szektor kitettségének leképezésére, a 4iG már nyitáskor bő 1 százalékot csúszott, élénk forgalommal. Így a piac a Rába gyorsjelentését díjazhatta. Más kérdés, hogy egyszeri tételeknek köszönhetőek a kedvező számok. És ahogy jobban beleolvastak a gyorsjelentésbe a befektetők, a kurzus is szűk 1 százalékos mínuszba hajlott.

Béketárgyalások ellenére is vannak vásárlói a hadiipari részvényeknek / Fotó: Kallus György

Egyszeri tétel fényezte a gyorsjelentést

Tegnap a bő 2 százalékos esést hozó kereskedési nap piaczárása után jelentett a társaság. A vállalat harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint:

az árbevétel 11,84 milliárd forintos volt, mely 0,9 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó eredmény 2,6 százalékkal, 1,87 milliárd forintra emelkedett.

Az EBITDA 5,45 milliárd forintos volt.

Az üzemi eredmény 4,62 milliárd forint lett.

Az adózott eredmény 4,21 milliárd forintot tett ki.

A kedvező számok egyszeri tételeknek köszönhetőek,

a győri iparterületek eladásából származó közel 8 milliárd forint volt az eredmény, míg az alaptevékenység veszteséges volt.

Amit a fórumozó kisbefektetők is érzékeltek. Úgy vélik:

a 4iG-kapcsolaton keresztül érkező megrendelések úgy kellenek, mint egy falat kenyér a cég rövid távú túlélése szempontjából.

Fontos kérdés az is, vajon milyen fejlesztésekre költi a Rába az egyszeri eredményt?