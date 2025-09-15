A 4iG csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál – olvasható a cég közleményében.

Nagy változás jön a One-nál, most közölte a 4iG: erre számíthatnak az ügyfelek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az új projekt a 4iG Csoport és az Elisa Polystar korábbi együttműködéseire épül.

A vállalatcsoport a finn céggel együttműködésben vezetett be automatizált hálózatfelügyeleti rendszert a korábbi Vodafone Magyarországnál (most V-Hálózat Távközlési Zrt., emellett Albániában és Montenegróban is az Elisa Polystar hálózati szolgáltatásélmény menedzselő megoldásait használják.

A One Magyarország hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszer kiépítésére kiírt tenderén a cég több pályázó közül választotta ki a rendszer leszállítására az Elisa Polystart, többek között a korábbi sikeres együttműködések tapasztalatai alapján.

A közlemény szerint az új generációs megoldás bevezetése nem csupán technológiai újítás, hanem stratégiai jelentőségű lépés is, amely illeszkedik a 4iG Csoport digitális transzformációs irányvonalához.

A rendszer a One Magyarország hálózatának teljes infrastruktúráját lefedi, ez lehetővé teszi a hibák és teljesítményproblémák gyors felismerését,

így sokszor még azelőtt történhet beavatkozás, hogy az ügyfelek bármilyen fennakadást tapasztalnának.

„A 4iG csoport számára kiemelten fontos, hogy Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban működő távközlési vállalatai a legmodernebb technológiára építve a lehető legjobb szolgáltatási élményt biztosítsák ügyfeleiknek – legyen szó lakossági vagy üzleti felhasználókról. Az Elisa Polystarral való együttműködés olyan mérföldkő, amely nemcsak hálózataink minőségét emeli magasabb szintre, hanem ügyfélközpontú működésünket is tovább erősíti. Meggyőződésünk, hogy az új rendszer bevezetése hosszú távon stabilabb, átláthatóbb és jövőbiztos hálózatot teremt hazai leányvállalatunknál, a One Magyarországnál is” – mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

A megoldás alapot teremt a mesterséges intelligenciát és gépi tanulást is alkalmazó további fejlesztésekre, amelyek automatikusan észlelik a hálózati anomáliákat, teljesítményproblémákat vagy akár a biztonsági fenyegetéseket.

Az Elisa Polystarral közösen bevezetett rendszer jövőálló és rugalmas platform, amely támogatja a 2G, 4G és 5G szolgáltatásokat, és hosszú távon is képes lépést tartani a növekvő adatforgalommal.

A One Magyarország meglévő rendszereivel szorosan integrálódva támogatja az adatvezérelt döntéshozatalt, a proaktív szolgáltatásmenedzsmentet és a magasabb szintű ügyfélközpontúságot.