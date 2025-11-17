Az Európai Bizottság elnöke nemrég levélben fordult az Európai Unió vezetőihez. Ursula von der Leyen szerint hamarosan vége a háborúnak, addig azonban folytatni kell Ukrajna támogatását, a terheket pedig a tagállamoknak közösen kell viselniük – írja az Interfax Ukraine. A Bizottság vezetőjének terve szerint tehát az európai emberek pénzét úgy küldenék Ukrajnába, hogy közben az ország történetének legnagyobb korrupciós botránya zajlik, amelyben a szálak Volodimir Zelenszkij elnökig érnek.

Von der Leyen szerint közös teherviselésre van szükség / Fotó: AFP

Ukrajna finanszírozási hiányának mértéke jelentős. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltéve, hogy a háború 2026 végén véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által ígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új finanszírozás bevonása nélkül nem lehet leküzdeni

– írta Von der Leyen az állam- és kormányfőknek írt levelében.

Mint ismeretes az Európai Tanács 2025 októberében kötelezettséget vállalt arra, hogy „foglalkozik Ukrajna 2026–2027-es sürgős finanszírozási szükségleteivel, beleértve a katonai és védelmi erőfeszítéseit is.

Az Európai Bizottság elnöke négy kulcsfontosságú paramétert határozott meg az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatáshoz: a finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetésekre 2026 második negyedévének elején kell sort keríteni; minden új pénzügyi csomagnak biztosítania kell, hogy ne rójon további költségvetési terhet Ukrajnára; a finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az Ukrajna 2026–27-es pontos finanszírozási igényeivel kapcsolatos jelentős bizonytalanságokat; és biztosítani kell Ukrajna finanszírozási terheinek méltányos megosztását az EU nemzetközi partnereivel.

Az Európai Bizottság becslései szerint Ukrajnának 2026-ban több mint 71 milliárd euró külső finanszírozásra lesz szüksége, amelyből több mint 51 milliárd euró katonai szükségletekre fordítódik.

Az EU biztosítja, hogy a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna pénzügyi támogatására való felhasználásának kérdése továbbra is napirenden van, és a végső döntés 2025 decemberében születik meg.