Zuhanó export, megugró import: látványosan romlott a külkereskedelmi mérleg

Idén novemberben számottevően romlott Magyarország termék-külkereskedelmi egyenlege: a hiány 121 millió eurót tett ki, ami 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbi adathoz képest. A kedvezőtlen folyamatok hátterében az export visszaesése és az import élénkülése állt.

Külkereskedelem: novemberben 121 millió euró volt a hiány / Fotó: Csapó Balázs / Mediaworks

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint a kivitel volumene novemberben 8,6 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, miközben a behozatal volumene 3,8 százalékkal bővült. Szezonálisan és munkanappal kiigazítva az export volumene havi alapon gyakorlatilag stagnált (plusz 0,1 százalék), az importé viszont 3,7 százalékkal nőtt az októberihez képest.

Értékben a kivitel 12,4 milliárd eurót tett ki, míg az import 12,6 milliárd eurót ért el novemberben. Euróban számolva az export értéke 1,8 százalékkal csökkent, az importé viszont 4,4 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9 százalékkal mérséklődött, a behozatalé 6,8 százalékkal nőtt.

Az árszínvonal alakulása ugyanakkor javította a cserearányt: a kivitel forintban mért árszintje 0,7 százalékkal emelkedett, míg az importé 5,6 százalékkal csökkent, így a cserearány 6,8 százalékkal javult. Ebben szerepet játszott a forint erősödése is: az euróval szemben 6,2, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött az árfolyam egy év alatt.

Az árufőcsoportok többsége rontotta az egyenleget

A legnagyobb negatív hatást továbbra is a gépek és szállítóeszközök forgalma okozta. Ennek a termékkörnek a exportvolumene 7,5 százalékkal csökkent, importvolumene 7,4 százalékkal nőtt, ami az exportcsökkenés 4,3, az importnövekedés 3,4 százalékpontját magyarázza.

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0, importvolumene 4,0 százalékkal csökkent. Ez a kivitelben további 2,0 százalékponttal növelte a visszaesést, míg az importoldalon 1,4 százalékponttal mérsékelte a növekedést.

Az energiahordozók esetében az export volumene 15 százalékkal esett vissza, miközben az importjuk 22 százalékkal nőtt. Ez az exportcsökkenést 0,6, az importnövekedést 2,2 százalékponttal erősítette. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kivitele 11 százalékkal csökkent, behozatala 1,6 százalékkal emelkedett.

Romló egyenleg az EU-n belül és kívül is

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló kivitel volumene 8,4 százalékkal csökkent, az onnan érkező import stagnált. Az uniós relációban a külkereskedelmi mérleg 628 millió euróval romlott, de így is 405 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71 százaléka ebben a viszonylatban realizálódott.