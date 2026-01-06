Hókáosz a közlekedésben: késnek a Volán-járatok, megállók is kimaradhatnak – aki teheti, szálljon vonatra

A téli útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell – közölte a MÁV csoport a honlapján.

A havazás miatt Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek / Fotó: Csikiphoto

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket – írták.

A részletes közlemény szerint Budapest agglomerációjában, Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek, például

a Budapest–Galgamácsa,

Vác–Fót,

Erdőkertes–Veresegyház,

Hévízgyörk–Gödöllő,

Őrbottyán–Gödöllő,

Százhalombatta–Budapest,

Érd–Kelenföld,

Esztergom–Budapest,

Pilisborosjenő–Budapest,

Szentendre–Esztergom,

Tahitótfalu–Budapest vonalon.

Baranya vármegyében a járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik

Magyarsarlós (forduló),

Szalánta (Németi, forduló),

Dinnyeberki (forduló) megállót,

Varga települést,

valamint Kölked több megállóját.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a buszok nem tudják megközelíteni

Irota

és Szakácsi,

Hernádcéce

és Alsócéce,

Sima

és Baskó,

Regéc

és Mogyoróska településeket.

Tolna vármegyében a Volán-járatok nem érintik Murga, Vas vármegyében Ispánk, Zala vármegyében pedig Zalaköveskút, Magyarföld és Nagykutas adott megállóhelyét.

Ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK

A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények közötti feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei.

Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon közölte, hogy

739 téli elhárításra alkalmas járművel,

213 sórakodásra alkalmas rakodógéppel,

2301 szakemberrel 12 órás váltott műszakban,

80 ezer tonna útszóró sóval,

0–24 órás megerősített ügyelettel

készülnek a téli napokra.

A belügyminisztérium azt írta, hogy a hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán töltenie.