járat
havazás
MÁV-Volán

Hókáosz a közlekedésben: késnek a Volán-járatok, megállók is kimaradhatnak – aki teheti, szálljon vonatra

A Volán-járatok késésére, hosszabb menetidőre kell számítani. A havazás miatt Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek.
VG/MTI
2026.01.06, 10:10
Frissítve: 2026.01.06, 10:18

A téli útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell – közölte a MÁV csoport a honlapján.

Budapest,,Hungary,-,Jan,15,,2025:,Snow-covered,Platform,With,Passengers
A havazás miatt Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek / Fotó: Csikiphoto

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket – írták.

A részletes közlemény szerint Budapest agglomerációjában, Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek, például 

  • a Budapest–Galgamácsa, 
  • Vác–Fót, 
  • Erdőkertes–Veresegyház, 
  • Hévízgyörk–Gödöllő, 
  • Őrbottyán–Gödöllő, 
  • Százhalombatta–Budapest, 
  • Érd–Kelenföld, 
  • Esztergom–Budapest, 
  • Pilisborosjenő–Budapest, 
  • Szentendre–Esztergom, 
  • Tahitótfalu–Budapest vonalon.

Baranya vármegyében a járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik 

  • Magyarsarlós (forduló), 
  • Szalánta (Németi, forduló), 
  • Dinnyeberki (forduló) megállót, 
  • Varga települést, 
  • valamint Kölked több megállóját.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a buszok nem tudják megközelíteni 

  • Irota 
  • és Szakácsi, 
  • Hernádcéce 
  • és Alsócéce, 
  • Sima 
  • és Baskó, 
  • Regéc 
  • és Mogyoróska településeket.

Tolna vármegyében a Volán-járatok nem érintik Murga, Vas vármegyében Ispánk, Zala vármegyében pedig Zalaköveskút, Magyarföld és Nagykutas adott megállóhelyét.

Ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK

A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények közötti feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei. 

Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon közölte, hogy

  • 739 téli elhárításra alkalmas járművel,
  •  213 sórakodásra alkalmas rakodógéppel,
  • 2301 szakemberrel 12 órás váltott műszakban,
  • 80 ezer tonna útszóró sóval,
  • 0–24 órás megerősített ügyelettel

készülnek a téli napokra.

A belügyminisztérium azt írta, hogy a hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán töltenie. 

A diszpécserszolgálatok a nap 24 órájában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából.

