Hókáosz a közlekedésben: késnek a Volán-járatok, megállók is kimaradhatnak – aki teheti, szálljon vonatra
A téli útviszonyok miatt kedd reggel a Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, esetenként kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is számítani kell – közölte a MÁV csoport a honlapján.
A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon Budapest és Tatabánya között a vonatokon kedden is elfogadják a buszokra érvényes menetjegyeket – írták.
A részletes közlemény szerint Budapest agglomerációjában, Pest vármegyében egyes járatok nem közlekednek, például
- a Budapest–Galgamácsa,
- Vác–Fót,
- Erdőkertes–Veresegyház,
- Hévízgyörk–Gödöllő,
- Őrbottyán–Gödöllő,
- Százhalombatta–Budapest,
- Érd–Kelenföld,
- Esztergom–Budapest,
- Pilisborosjenő–Budapest,
- Szentendre–Esztergom,
- Tahitótfalu–Budapest vonalon.
Baranya vármegyében a járatok a rossz útviszonyok miatt nem érintik
- Magyarsarlós (forduló),
- Szalánta (Németi, forduló),
- Dinnyeberki (forduló) megállót,
- Varga települést,
- valamint Kölked több megállóját.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a buszok nem tudják megközelíteni
- Irota
- és Szakácsi,
- Hernádcéce
- és Alsócéce,
- Sima
- és Baskó,
- Regéc
- és Mogyoróska településeket.
Tolna vármegyében a Volán-járatok nem érintik Murga, Vas vármegyében Ispánk, Zala vármegyében pedig Zalaköveskút, Magyarföld és Nagykutas adott megállóhelyét.
Ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK
A készenléti szervek felkészültek a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárási körülmények közötti feladatellátásra, teljes készenlétben állnak a segítségnyújtásra: a katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei.
Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon közölte, hogy
- 739 téli elhárításra alkalmas járművel,
- 213 sórakodásra alkalmas rakodógéppel,
- 2301 szakemberrel 12 órás váltott műszakban,
- 80 ezer tonna útszóró sóval,
- 0–24 órás megerősített ügyelettel
készülnek a téli napokra.
A belügyminisztérium azt írta, hogy a hajléktalanellátás intézményrendszerének kihasználtsága országosan 81,7, a fővárosban 78,7 százalék. Senkinek nem kell az éjszakát az utcán töltenie.
A diszpécserszolgálatok a nap 24 órájában fogadják a hívásokat a bajba jutottak megsegítése céljából.