A DAX kivételével a főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt többnyire emelkedtek, miközben a befektetők a francia és német inflációs jelentésekre, valamint az euróövezet, Németország és az Egyesült Királyság szolgáltatási BMI-adatainak közzétételére vártak.

Kilőtt a 4iG, emelkedik a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

A DAX 0,2 százalékkal maradt el hétfői záróértékétől, míg a brit FTSE 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal erősödött. Az összeurópai Euro Stoxx 50 nagyjából változatlan maradt.

Az elemzők a frankfurti börzén is további emelkedést várnak, ami persze könnyen új rekordot is jelentene, hiszen a DAX hétfőn 24 873 ponttal új történelmi csúcsot állított fel, és 1,3 százalékos erősödéssel, 24 687 pont fejezte be a kereskedést.

Az impulzusok elsősorban a gazdasági fellendülés reményéből jöhetnek, amit a berlini kormány több milliárd eurós infrastrukturális és védelmi kiadásokkal kíván elérni.

Az euró 0,1 százalékkal, 1,1738 dollárra kapaszkodott fel.

Megugrott a 4iG kurzusa, nőtt a BUX is

A BUX felfelé vette az irányt a becsengetés után. A legfontosabb pesti tőzsdemutató a hétfői záráshoz mérten 0,15 százalékkal magasabban, 113 349 ponton kezdte a kereskedést.