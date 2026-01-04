Deviza
Kilőtt a 4iG, emelkedik a BUX

Mindegyik hazai blue chip emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést. A BUX szerényen, a 4iG lendületesen erősödött a becsengetés után.
Murányi Ernő
2026.01.06, 09:15
Frissítve: 2026.01.06, 09:38

A DAX kivételével a főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtt többnyire emelkedtek, miközben a befektetők a francia és német inflációs jelentésekre, valamint az euróövezet, Németország és az Egyesült Királyság szolgáltatási BMI-adatainak közzétételére vártak.

20251105_bet_002_VZ 4ig BUX
Kilőtt a 4iG, emelkedik a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

A DAX 0,2 százalékkal maradt el hétfői záróértékétől, míg a brit FTSE 0,6 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,2 százalékkal erősödött. Az összeurópai Euro Stoxx 50 nagyjából változatlan maradt.

Az elemzők a frankfurti börzén is további emelkedést várnak, ami persze könnyen új rekordot is jelentene, hiszen a DAX hétfőn 24 873 ponttal új történelmi csúcsot állított fel, és 1,3 százalékos erősödéssel, 24 687 pont fejezte be a kereskedést.

Az impulzusok elsősorban a gazdasági fellendülés reményéből jöhetnek, amit a berlini kormány több milliárd eurós infrastrukturális és védelmi kiadásokkal kíván elérni.

Az euró 0,1 százalékkal, 1,1738 dollárra kapaszkodott fel.

Megugrott a 4iG kurzusa, nőtt a BUX is

A BUX felfelé vette az irányt a becsengetés után. A legfontosabb pesti tőzsdemutató a hétfői záráshoz mérten 0,15 százalékkal magasabban, 113 349 ponton kezdte a kereskedést.

Az OTP árfolyama 36 110 pontra nőtt, azaz 0,1 százalékkal jutott feljebb előző napi rekordszintű záróértékéhez képest.

A Richter 0,4 százalékkal 9935 forintra, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal, 1816 forintra, míg a Mol 0,1 százalékkal 2992 forintra drágult.

Kilőtt viszont a 4iG, melynek kurzusa 2,8 százalékkal, 4440 forintig száguldott. Hétfőn záporoztak a hírek a technológiai cég háza táján.

A forint kismértékben izmosodott a régiós és a meghatározó devizákkal szemben is. Az euró 383,9 forint körül ingadozott a reggeli órákban a bankközi devizapiacon.

