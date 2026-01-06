Deviza
Árfolyamok: 15 perckel
késleltetett adatok
Lejár az egyik ezerforintos bankjegy érvényessége, nem lehet vele többé fizetni – itt a pontos dátum, meddig cseréli be a Magyar Nemzeti Bank

Kivonják a forgalomból a jól ismert kék színű 1998-as ezer forintost 2027 nyaráig. A bankjegyet az MNB lakossági pénztáraiban lehet átváltani, de 2027 szeptemberétől értékét veszti.
VG
2026.01.06, 08:26
Frissítve: 2026.01.06, 08:59

Az 1998-as kibocsátású, régi 1000 forintos bankjegy már évek óta nincs forgalomban, de eddig még volt lehetőség arra, hogy hivatalosan új bankóra cseréljék. Ez a lehetőség azonban 2027 nyarán végleg megszűnik — közölte a Délmagyar.

érem érme bankjegy papírpénz pénz malacpersely megtakarítások Forint Coins Hungarian currency, in the background banknotes of different denominations. Pig money box on forint coins, banknotes. Európe Hungary
A lejáró ezres forintbankjegyeket be lehet váltani az MNB lakossági pénztáraiban / Fotó: Shutterstock

Eddig váltható be a régi bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31., eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.

Ettől a dátumtól az MNB sem váltja be

Fontos tudni azonban azt is, hogy ezeket a bankjegyeket 2027. szeptember 1-jétől a jegybank sem cseréli ki. Ettől kezdve a régi ezres végleg elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb emléktárgyként vagy gyűjtői darabként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség.

Lehet, hogy nálad is lapul a fiók mélyén

A tapasztalatok szerint sok háztartásban lapulnak még borítékban, könyvben vagy fiók mélyén elfelejtett régi bankjegyek – írja a Szoljon. Éppen ezért érdemes időben átnézni a félretett készpénzt és emlékeket, mert aki lemarad a határidőről, annak a régi ezres onnantól már csak papírdarab marad.

Hatalmas a régi pénzek rajongótábora hazánkban

Egy régi bankjegy piaci értékét elsősorban gyakorisága és az állapota határozza meg, és kevésbé a régisége. Így történhetett, hogy 1 millió 650 ezer forintos fix árat kért az eladója azért az 1938-ban kibocsátott, 5 pengős régi magyar bankjegyért, melyre a Vatera kínálatában bukkanni – közölte az Origo. 

A lap a régi bankjegyek és érmék eladása kapcsán arról írt, hogy a pénzérmék és forgalomban már nem lévő bankjegyek értékét több szempont befolyásolja, például az, hogy mennyire régiek. Ám az első és legfontosabb az érme vagy a bankjegy gyakorisága. 

A második legfontosabb szempont az állapot, ezzel összefüggésben a tartásfok. A lapnak nyilatkozó egyik szakértő szerint a régi pénzekkel kereskedők, valamint a gyűjtők körében ismert a mondás, miszerint „van a piaci, illetve a Facebookon, Vaterán megjelenő ár”, és ha a kettő nem közelít egymáshoz, akkor bizony előfordulhat, hogy az adott tétel huzamosabb ideig sem talál gazdára. Az utóbbi száz év forgalmi bankjegyei között – ideértve a pengő és forint pénzrendszert is – nagyon kevés az olyan darab, amelynek a piaci értéke most meghaladja az egymillió forintot.

A magyar bankjegyek gyűjtőköre szinte kizárólag Magyarországra koncentrálódik, a milliós érték alatti tételek a befektetési céllal régi bankjegyet vásárlóknak nem különösebben vonzók. Ezért a lapnak nyilatkozó szakértők szerint a gyűjtői vagy befektetői érdeklődési kört érdemes olyan tételekre is kiterjeszteni, melyek a nemzetközi porondon is keresettek, így például az Osztrák–Magyar Monarchia pénzei vagy az azt megelőző évszázadoké.

