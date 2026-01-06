Deviza
Giorgia Meloni
A Pirelli újra megpróbál megszabadulni a kínaiaktól, hogy engedjen az amerikaiaknak

Az abroncsgyártó egyik legjobb piaca a tét. A Pirelli hajlandó kivásárolni a Sinochemet, a kormány is segít a kompromisszumkeresésben.
M. Cs.
2026.01.06, 10:02
Frissítve: 2026.01.06, 10:13

Az olasz kormány, a Pirelli és az abroncsgyártó részvényesei újabb módokat keresnek arra, hogy kiszorítsák a tulajdonosi körből a kínai Sinochemet, ellenkező esetben ugyanis kitilthatják az Egyesült Államokból a cég fejlett érzékelő technológiával felszerelt úgynevezett CyberTyre termékeit. A washingtoni kereskedelmi minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala (BIS) április 25-én levélben értesítette erről az olaszokat; a tilalom márciusban lép életbe.

Meloni Hszi Csin-ping Pirelli
Giorgia Meloni olasz kormányfő a Pirelli ügyében is próbált lavírozni Washington és Peking között / Fotó: AFP

Az állami tulajdonban lévő Sinochem a Pirelli legnagyobb részvényese, a papírok 37 százalékát birtokolja. A cég számára azonban nagy a tét, mert az amerikai piac adja a bevételei ötödét, és a legfontosabb terméke éppen a CyberTyre, amely egy hardverből és szoftverből álló gumiabroncsrendszer, amely olyan vezetési funkciókat tesz lehetővé, mint 

  • a fékezés optimalizálása, 
  • az automatikus vészfékezés 
  • és az automatikus sebességcsökkentés

 – emlékeztetett a Bloomberg.

A tilalom még az előző amerikai adminisztráció ötlete volt, 2024-ben fogadtatták el azt a törvényt, amellyel 2029-től kitilthatók a kínai irányítású vállalatok által szállított és valós idejű adatokat továbbító hardvereszközök az Egyesült Államok útjain futó járművekből. Az ilyen idegen szoftverek alkalmazásának tilalmát azonban előrehozták.

Megnyílt az út ahhoz, hogy a Pirelli megszabaduljon a kínaiaktól

A brit Financial Times megbízható forrásból származó értesülése szerint amerikai illetékesek az elmúlt hónapokban nyomást gyakoroltak Rómára, hogy korlátozza a Sinochem befolyását a cégben.

F1 Abu Dhabi Testing 2025
Az Egyesült Államok a cég egyik legfontosabb piaca / Fotó: NurPhoto via AFP

Giorgia Meloni kormányfő megpróbált ügyesen lavírozni Washington és Peking között, mert tudja, hogy országának 

szüksége van mind a kínai működő tőkére, mind a gigantikus amerikai felvevőpiacra.  

A kormány ősszel egy vizsgálat keretében gyakorlatilag tisztázta a Sinochemet, mondván, nem sértette meg a gumiabroncsgyártó autonómiájának védelmét szolgáló aranyrészvénytörvényt, és ezzel menlevelet adtak a békés elvonulásukhoz.

A Sinochem tanácsadót már szerzett az eladáshoz

A Pirelli vezetői próbáltak véget vetni a régóta tartó ügynek, több opciót is felajánlottak a kínaiaknak, többek között azt is, hogy kivásárolják őket, de a Sinochem csak a múlt hónapban mutatott hajlandóságot az engedményre, és 

felkérte tanácsadónak a BNP Paribas-t a eladási lehetőségek vizsgálatára.

Ha januárban nem jutnak dűlőre, akkor Meloni kormányának nem marad más választása, mint felfüggeszteni a Sinochem szavazati jogát. Adolfo Urso ipari miniszter azonban novemberben megígérte, hogy segít a Pirellinek, és kijelentette, hogy Olaszország „megteszi a szükséges lépéseket, hogy a vállalat ne kerüljön ki a nemzetközi piacokról”. Pozitívumnak nevezte, hogy a felek visszatértek a tárgyalóasztalhoz.

Eredetileg a ChemChina vásárolta be magát 2015-ben a Pirellibe, majd 2021-ben egyesült a Sinochemmel. A Reuters korábbi értesülései szerint bár a Sinochem hosszú távú befektetőnek tekinti magát, mégis nyitott a részesedése eladására, ha az ajánlat tartalmaz piaci prémiumot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

