Orbán Viktor: újabb számlát adtak le az ukránok – "Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese"

Ráadásul ez még nem a végleges, amire szükségük van. Orbán Viktor szerint most már világos, miért akarták Brüsszelben annyira megszerezni a befagyasztott orosz vagyont.
Hecker Flórián
2026.01.06, 07:15
Frissítve: 2026.01.06, 08:13

Újabb számlát adtak le az ukránok. Ezúttal egy 800 milliárd dollárosat – erről írt Orbán Viktor kedden reggel a közösségi oldalán.

Orbán Viktor, Ursula von der Leyen
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az ügy háttere, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök nyugati államok biztonsági tanácsadóival egyeztetett az ukrán gazdaság jövőjéről. Ukrajna számításai szerint

a következő tíz év pénzügyi szükségletei elérhetik a 800 milliárd dollárt,

miközben a védelemmel kapcsolatos kiadások ebben még nem szerepelnek – írta a Mandiner. Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy az ország előtt álló gazdasági kihívások nagyságrendje rendkívüli, és ezek kezeléséhez hatalmas tőkebefektetésekre van szükség.

Ezeknek a befektetéseknek a tervek szerint a készülő békemegállapodások részét kell képezniük, amelyeket Ukrajna a nyugati partnerekkel közösen dolgoz ki.

Szviridenko elmondta, hogy már elkészült egy gazdasági jólétről szóló megállapodás tervezete, amely azonban egyelőre nem nyilvános. A dokumentum célja az lenne, hogy keretet adjon az ukrajnai gazdaság helyreállításához és hosszabb távú stabilizálásához szükséges források bevonásának.

De azt is rögzítette, hogy ez a 800 milliárd dolláros összeg nem tekinthető véglegesnek.

Mint mondta, a számítás nem tartalmaz minden olyan tételt, amely a háború következményeiből fakad, és amelyek később tovább növelhetik az ukrajnai pénzügyi igényeket.

Orbán Viktor: újabb számla érkezett, bődületes, mennyi pénzt kér Ukrajna

A magyar miniszterelnök tehát ezt a fejleményt kommentálta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ennyi pénzre lenne szükségük az ukránoknak a következő tíz évben, hogy működtessék az országukat.

Bődületes összeg. Az éves magyar GDP közel négyszerese. 

Orbán Viktor szerint ezért

  1. akarták a brüsszeliek mindenáron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben,
  2. és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést. Az ukrán gömböc enni kér.

Végezetül rámutatott arra is, hogy Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára. 

Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

