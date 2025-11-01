Határozott a kormány: ráengedi Magyarországra a szupergyors internetet, az összes településen kiépítik – ez a határidő

Egyetlen település sem maradhat ki a digitális fejlődésből: érkezik a nagy sebességű internet – ezzel a címmel tett közzé nyilatkozatot az Energiaügyi Minisztérium(EM) szombaton.

Szupergyors internet: ráengedi Magyarországra a kormány / Fotó: Alexkich / Shutterstock

Ebben arról írtak, hogy a kormány azon dolgozik, hogy

2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabitképes hálózat.

Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot. A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programban október végéig kérhettek a cégek állami hozzájárulást a még ellátatlan járásokban tervezett kivitelezésekhez.

Szupergyors internet: ráengedi Magyarországra a kormány

A napokban megjelent kormányhatározat gyorsabb, hatékonyabb és egyszerűbb megvalósításuk érdekében kiemelt beruházássá nyilvánította a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket.

Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot.

A Gigabit Magyarország Programban biztosított vissza nem térítendő támogatást az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások igényelhették akár konzorciumi formájában is. A 84,86 milliárd forintos teljes keretösszegből egy projekthez 20 millió forinttól 3,5 milliárd forintig terjedő forrás nyerhető el.

A pályázatokat járások szerint két szakaszban lehetett benyújtani. Az augusztusi elsőben 109 vállalkozás jelentkezett összesen több mint 59 milliárd forint támogatási igénnyel. A második október végéig állt nyitva az érdeklődők előtt. A támogatott beruházások megvalósításának végső határideje 2028 vége.

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár jelezte, hogy a nagyvárosokban élők ma már akár két-három szolgáltató kínálatából válogathatnak. Sok vidéki kistelepülésre azonban még nem ért el a jó minőségű, megbízható, gigagyors internet.

A tempósabb hálózatépítést a Gigabit Magyarország Program forrásai és a kiemelt beruházássá nyilvánítás mellett az Országgyűlés által tárgyalt törvénymódosítási-javaslatunkkal is ösztönözzük. Az összehangolt erőfeszítéseknek köszönhetően sikerülni fog:

a következő évtized elejére minden településre elér a nagyon nagy kapacitású hálózat.

Így egyetlen háztartás vagy vállalkozás sem marad le a digitális fejlődésről – ígérte.