Hihetetlen négyzetméterárak hazánk legdrágább utcáiban

Budapesti a tíz legdrágább utca közül kilenc, a top 10-be egyedül Balatonfüred került be.
VG
2025.11.20, 12:37
Frissítve: 2025.11.20, 12:39

Továbbra is rendkívül széles skálán mozognak a lakásárak, és az egyes közterületek árszintjei között is többszázszoros különbségek mutatkoznak. A legdrágább utcákban több millió forintos négyzetméterárakkal találkozhatnak a vevők. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb hivatalos adataiból jól látható, a legdrágább utcák szinte kivétel nélkül a főváros legértékesebb részein, elsősorban a budai kerületekben és az V. kerületben találhatók, kiegészülve néhány balatoni lokációval – derül ki az Ingatlan.com legfrissebb hivatalos és saját adatok alapján készült összeállításából, amelyet az Origo szemléz.

utcák, Panoramic,View,Of,Tarcal,Village,In,Tokaj,Wine,Region,,Hungary
A legdrágább utcák Budapesten, a legolcsóbbak zömmel kistelepülésen találhatók
Fotó: Posztos / Shutterstock

A Levél utca lett a tavalyi bajnok

  • Az ország, ezen belül a főváros legdrágább közterülete tavaly a II. kerületi Levél utca volt, majdnem 2,6 millió forintos négyzetméterárral. Utána a második helyen áll az I. kerületi Országház utca 2,34 millió forinttal, a harmadik pedig a szintén II. kerületi Tulipán utca 2,31 milliós összeggel. Az országos lista negyedik helyén áll a balatonfüredi Deák Ferenc utca 2,3 millió forinttal.
  • A fővároson kívüli piacokat nézve kiderül, hogy Pest vármegyén belül a budaörsi Ady Endre utca vitte a prímet tavaly, az itt található lakóingatlanok 1,36 millió forintos átlagos négyzetméterárat értek el. Hajdú-Bihar vármegyében a debreceni Vasvári Pál utca az éllovas 1,16 milliós értékkel. Csongrád-Csanádon belül a szegedi Apáca utca a legdrágább, ahol 1,05 milliós átlagos négyzetméterár jött ki a múlt évben. Somogy vármegyében a siófoki Vitorlás utca lett az első, ott 1,9 millió forintot meghaladó négyzetméteráron keltek el a lakások. Győr-Moson-Sopronban az átlagos négyzetméterárakat kerekítve holtversenyben zárt a soproni Paprét tér és a győri Kagyló utca, ahol egyaránt 1,05 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.

