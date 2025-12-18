Ne maradjon le, itt kell intézni az adókedvezményt a 40 év alatti anyáknak

A családokat támogató adókedvezmények sora tovább bővül, 2026. január 1-jén indul a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége. Nyilatkozni is egyszerűbb lesz: a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az „anyakedvezményről" valamint a családi adókedvezményről is - közölte csütörtökön a NAV.

A 40 év alatti anyák is igényelheti az adókedvezményt januártól/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre,

2026. január 1-jétől a 40 év alatti,

2027-től az 50 év alatti,

2028-től az 60 év alatti,

2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be.

Hogyan kell intézni az adókedvezményt?

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. Újdonság, hogy aki a kétgyerekes kedvezményre és a családi adó- vagy járulékkedvezményre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat a munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője részére, amelyben mindhárom kedvezmény figyelembevételét kérheti. Az összevont nyilatkozat anyakedvezményre vonatkozó részét a munkáltató, kifizető folytatólagos nyilatkozatnak tekinti, és a kedvezményt folyamatosan érvényesíti mindaddig, amíg az édesanya új nyilatkozatot nem ad le.

Nem tartozik ide az az eset, amikor az édesanya munkahelyet vált, akkor ugyanis természetesen új nyilatkozatot kell leadni. Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik. A családoknak járó kedvezményekről minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján - írja az Origo.