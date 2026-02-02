Balatoni körvasút: itt a várva várt bejelentés, mikor kezdődhet meg az óriási beruházás – teljesen új nyomvonalat építenének, ezzel minden megváltozik
Fontos szakaszába lépett a Balaton teljes vasúti körüljárhatóságát biztosító fejlesztés.
A Világgazdaság megírtra, hogy a körvasút megvalósítása érdekében a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás, valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakasz épül meg Lepsény és Balatonakarattya között.
A beruházás előkészítésére összesen 7,5 milliárd forintot fordítanak hazai forrásból.
Arról is beszámoltunk, hogy a tervezési szerződések megkötését eredetileg 2025-re, a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését pedig 2026 tavaszára tervezték.
A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium szerint ezután indulhatnak el az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása.
Balatoni körvasút: kiderült, mikor kezdődhet el az építkezés
Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint még mindig zajlik a balatoni szakasz fejlesztéséről, illetve a tavat teljesen körbejárhatóvá tevő új vasútvonalról szóló megvalósíthatósági tanulmányok készítése.
Azt is közölték, hogy a balatoni körvasútról szóló terv most ért a fontos szakaszához: ha a hatástanulmányok alátámasztják a beruházás előnyeit (például rövidebb menetidő, a kevesebb autós forgalom), akkor
- 2026-ban írják ki a közbeszerzést az előkészítési feladatokra, és az év végéig aláírhatják a tervezési szerződéseket.
- a 2027–2029 közötti időszak lehet a részletes tervezésé és az engedélyeztetésé. A folyamat bonyolultságát jelzi, hogy a kiviteli tervek elkészítését 2,5-3 évre becsüli a minisztérium.
- 2030-ban pedig – ha a megfelelő források rendelkezésre állnak – kigördülhetnek az első munkagépek a beruházáshoz.
Mennyibe kerülhet a balatoni körvasút?
Korábban Móring József Attila, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos lapunknak hangsúlyozta, hogy a balatoni körvasút ötlete már hosszú ideje napirenden van.
Az elmúlt tíz évben több, a Balaton körüli vasútfejlesztést is érintő kormányhatározat született, azonban Magyarország több fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források részleges visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.
A kormánybiztos közölte,
építeni kell egy mintegy 5-10 kilométeres vágányszakaszt a Balaton keleti medencéjében, és biztosítva lenne a tó körbevonatozása.
A minisztérium közlése szerint a beruházás az IKOP Plusz forrásaiból – vagyis hazai és uniós pénzből – valósulna meg. A beruházás így nem lesz része a transz-európai árufuvarozási hálózatnak – ez azt jelenti, hogy a vonalat elsődlegesen a személyszállításra és a turizmusra optimalizálják, nem pedig a nemzetközi tehervonatok átengedésére.
Arról, hogy pontosan mekkora lesz a beruházás összköltsége, a tárca egyelőre nem közölt részleteket: a vizsgálatok igyekeznek megbecsülni a várható költségeket. Egy ekkora volumenű vasútfejlesztésnél – amely új nyomvonalak építését is magában foglalja – tetemes összegekről lehet szó.
Négy évszakos Balaton: a teljes vasúti körgyűrűvel szintet léphet a régió turizmusa
A fejlesztés nemcsak a turistáknak, hanem a térségben élőknek is hatalmas segítség lenne, hiszen a Balaton-parti települések közötti közlekedés gyorsabbá és fenntarthatóbbá válna.
Móring József Attila kormánybiztos a körvasútról korábban elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően a tó körüli borászatok és vendéglátóhelyek is közvetlenül elérhetők lesznek, átszállás nélkül.
„Ha ez megvalósul, nagyban hozzájárul az egész éves Balaton-program sikeressé tételéhez” – fogalmazott. A Világgazdaságnak a négy évszakos Balaton fontosságról a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke is beszélt már: a tónál egyre többen tartanak nyitva nemcsak a nyári főszezonban, hanem tavasszal, ősszel és télen is.
Erre volt jó példa az elmúlt napokban a januári hideg időszak, amikor a befagyott tóhoz érkező látogatók miatt egyre többen nyitottak ki a környéken.
A Balatoni Turizmus Szövetség közleményében úgy fogalmazott, hogy a jeges tó szezonális turisztikai jelenséggé nőtte ki magát: több ezer fénykép készülhetett a Balaton jegén vagy a tóval a háttérben, ami hatalmas, ingyenes reklámértéket jelent a térségnek.
Fekete Tamás szerint a legfontosabb, hogy legyen mindig miért lemenni a Balatonra, ehhez pedig a vállalkozásoknak is alkalmazkodniuk kell. „Tavaszi, őszi szezonban kell gondolkodni, és nem a nyárit kell meghosszabbítani” – tette hozzá.
A VisitBalaton365 is közölte lapunkkal, hogy egyre többen tartanak nyitva, nem csak a nyári főszezonban.
A balatoni körvasút pedig könnyen elérhetővé tenné a tó valamennyi pontját, és hosszú távon a négy évszakos turizmus egyik fontos pillére is lehet.