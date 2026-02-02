Nem kertelt a vezérigazgató: szétdarabolják a Magyarországon is jelen lévő német autóipari óriást – azonnal kell a pénz, óriási adósságon ülnek
A Harman Internationalnak való értékesítést követően a ZF vezérigazgatója további autóipari eladásokat tervez. A szélenergia-részleg következhet – közölte a Frankfurter Rundschau.
A ZF autóipari beszállító szerkezetátalakításra szorul. Mindössze néhány héttel azután, hogy bejelentette vezetéstámogató rendszerek részlegének 1,5 milliárd euróért történő eladását a Samsung leányvállalatának, a Harman Internationalnak, Mathias Miedreich vezérigazgató most azt jelzi, hogy más részlegek is eladásra kerülhetnek.
Egy Handelsblattnak adott interjúban Miedreich utalt arra, hogy a csoport szélenergia-részlegét is el lehet adni.
Ha úgy találjuk, hogy ez egy újabb mindenki számára előnyös helyzet, mint például a vezetéstámogató rendszerek esetében, azaz technikailag, stratégiailag és pénzügyileg is illeszkedik, akkor megfontoljuk
– mondta Miedreich. A vállalat leválasztja a részleget, hogy rugalmasabb legyen, és stratégiai lehetőségeket szerezzen.
Az autóipari adósságcsökkentés a legfontosabb
A szélerőműrészleg szélturbinákhoz gyárt sebességváltókat, és azon területek közé tartozik, amelyek nem tartoznak a ZF jövőbeli fő üzleti tevékenységéhez. Miedreich szerint a vállalat az alváztechnológiára, az elektromos sebességváltókra, a haszongépjármű- és ipari technológiára, valamint az utángyártott piacra fog összpontosítani. A kivonási stratégia oka a vállalat feszült pénzügyi helyzetében rejlik.
A ZF közel tizenegymilliárd eurós adóssággal küzd, amely elsősorban a múltbeli felvásárlásokból ered.
Az éves kamatfizetések meghaladják a 600 millió eurót. „Most mindent megteszünk a cash flow növelése érdekében, hogy vissza tudjuk fizetni az adósságainkat” – magyarázta Miedreich. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az adósságcsökkentés kizárólag organikus cash flow felhasználásával túl sokáig tartana. „Ezért értékesítésekre is szükségünk van” – tette hozzá Miedreich.
Minden viszontagság ellenére javulnak a számok
A kihívások ellenére a vállalat működése javulást mutat. Ahogy január 23-án bejelentették, a ZF a 2025-ös pénzügyi évben több mint egymilliárd eurós korrigált szabad cash flow-t ért el – kétszer annyit, mint várták. A korrigált üzemi árrések, amelyek jóval meghaladták a 4 százalékot, túlszárnyalták a vállalat által önként kitűzött 3–4 százalékos céltartományt – közölte a csoport.
A ZF átszervezésére irányuló intézkedéseink mostantól hatályba lépnek
– kommentálta Miedreich az előzetes adatokat. Organikusan a vállalat már 2025-ben is csökkentette adósságát egy alacsony, három számjegyű millióeurós összeggel. Mindazonáltal „a készpénzt már nem égetik el” – mondta a ZF vezérigazgatója, miközben egyúttal elismerte, hogy a csoport még csak az „első bázisán” van.
Miedreich arra számít, hogy a ZF bevétele az átszervezés után körülbelül 20 százalékkal kevesebb lesz, mint a 2025-re kitűzött 38 milliárd euró. „De gyorsabbak és nyereségesebbek is leszünk” – mondta a ZF vezérigazgatója. Ferdinand Dudenhöffer autóipari szakértő a vezetéstámogató rendszerek részlegének eladását mindkét fél számára „win-win üzletnek” nevezte . A ZF csoport számára ez egy fontos további lépés az adósságcsökkentés felé.