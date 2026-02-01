Új olaj- és gázhatalom tűnt fel a világban, már mind nála fúrnak a legnagyobb energiaóriások: 2026 lehet az áttörés éve

A Rystad Energy elemzése szerint tavaly a nagy kockázatú (az olajiparban elterjedt angolszász kifejezéssel: wildcat) kutak sikeraránya 38 százalékra nőtt a 2024-es 23 százalékról, miközben az összes feltárt készlet volumene éves összevetésben 53 százalékkal emelkedett, megközelítve a 2,3 milliárd hordó olajegyenértéket.

Afrikában koncentrálónak idén az olajra és földgázra koncentráló fúrások, különösen a tengeri területekre (illusztráció)

Fotó: Dong Nhat Huy / Shutterstock

Afrika továbbra is vezető szerepben maradhat: a tervezett kutatófúrások mintegy 40 százaléka a kontinenshez köthető. Az aktivitást elsősorban az Atlanti-óceán pereme hajtja, a fókusz Dél-Afrikában az Orange-medencére, Nyugat-Afrikában pedig a Guineai-öbölre irányul – írja az Origo.

Olaj és földgáz: Afrikában nagyon ráfeszülnek a cégek

A lap a Rystad Energy 2026-ra vonatkozó előrejelzése alapján azt írja, hogy egyértelmű az ultramély vízi és frontier (feltáratlan területen folytatott fúrásra, illetve geológiailag ismeretlen szerkezetű területre utal) feltárások koncentrációja.

Az ultramély vízi kutak a tervezett fúrások körülbelül 60 százalékát adják, ezek élén elsősorban a nagy nemzetközi olajvállalatok állnak.

Ezeket a nemzeti olajtársaságok, illetve a nemzetközi vállalatok követik, amelyek együttesen 26 százalékos arányt képviselnek ebben a tevékenységben. A kutak többsége frontier régiókat céloz, míg nagyjából 5 százaléka olyan medencékre irányul, ahol már voltak korábbi felfedezések, és amelyek szénhidrogén-forrópontokká válhatnak.

További 5 százalék teljesen új lehetőségeket tesztel. Afrikának itt is központi szerep jut: 2026-ban az összes szárazföldi nagy kockázatú fúrás a kontinensen zajlik majd – egyetlen kivétel a nemrég bejelentett grönlandi kút, amely a Jameson Land nevű területet vizsgálja.

Afrikán kívül Ázsia ad nyolc, a besorolásba illeszkedő kutat 2026-ban:

az élen Indonézia áll néggyel, míg

India és Malajzia két-két kúttal követi.

2021 és 2025 között India, Malajzia és Indonézia osztotta ki a térségben a legtöbb új kutatási területet, egyenként 200 000 négyzetkilométert meghaladó nagyságban, döntően tengeri blokkok formájában.

Ezzel szemben Kazahsztán, Pakisztán és Kína a szárazföldi területek kiosztásában dominált, ami jól tükrözi Ázsia széttagolt feltárási környezetét: az egyes országok eltérő stratégiákat követnek a tengeri és a szárazföldi lehetőségek között, nem létezik egységes recept.