Ismét új csúcsot döntött a BUX index

A pesti börzén az OTP és a Mol árfolyam-emelkedése kissé lelassult, viszont a korábban lemaradó Richter és Magyar Telekom is csatlakozott a ralihoz. Összességében továbbra is kiváló formát mutat a BUX.

Nagyot ment a héten a BUX /Fotó: Vémi Zoltán

OTP

Az OTP árfolyama újabb ellenállási szintet lépett át 39 460 forintnál, mely így már fontos támaszt képez. Az emelkedés dinamikája lassult az elmúlt napokban, de továbbra is meredek emelkedő trendvonal mentén mozog a jegyzés. A következő fontos potenciális ellenállás 40 910 forintnál lehet. Fordulós jelzést a felső zöld emelkedő trendvonal szignifikáns letörése adna.

Forrás: Equilor Trader

Richter

A Richter jegyzése fontos ellenállást lépett át, majd visszakorrigált alá, így még nyitott a kérdés, hogy sikerül-e szignifikánsan áttörni a 10 700 forintos szintet. Amennyiben igen, a következő ellenállási zóna 11 000–11 100 forint között adódhat, míg fontos támaszok 10 600 forintnál, majd 10 470 forintnál láthatóak.

Forrás: Equilor Trader

Mol

A korábbi lendületes emelkedést követően megtorpant a Mol emelkedése, de jelenleg is egy fontos ellenállás felett mozog, mely 3900 forintnál húzódik. Amennyiben szignifikáns lesz az áttörése, a következő akadály 4025 forintra tehető. Az RSI indikátor továbbra is extrém túlvettséget mutat, de egyelőre nem látható érdemi fordulatra utaló jelzés a grafikonon.

Forrás: Equilor Trader

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama is újabb ellenállást tört át 1979 forintnál, majd vissza is tesztelte. Amennyiben felette tud stabilizálódni, folytatódhat az emelkedés. A nemrég kijelölt történelmi csúcs 2025 forintnál húzódik, felette pedig 2089 forintnál látszik a következő potenciális ellenállás.