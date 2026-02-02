Egész Európa rácsodálkozott, mi folyik Magyarországon: óriási szállodaépítési hullám kezdődhet Budapesten, rengeteg új hotel fog megnyílni

Tavaly történelmet írt a magyar turizmus, ami a turisztikai szakma közös sikere; minden szegmensben növekedést mértek 2025-ben – hangsúlyozta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke vasárnap a 33. Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Kongresszusi Központban.

Fotó: AFP

Guller Zoltán kiemelte: egy nagyjából tízmilliós ország tavaly több mint húszmillió vendéget fogadott. A Központi Statisztikai Hivatal 19,5 millió vendéget mért, ez azonban nem számol a szállodahajókon alvó, nagyjából 600 ezer külföldi turistával. Ez azt is jelenti, hogy a húszmilliós vendégszámot a magyar turizmus a tervekhez képest korábban teljesítette – húzta alá.

Rámutatott: a magyar turizmus növekedése az uniós átlagot 2,5-szeresen meghaladta az eddigi adatok alapján, a magyar GDP-hez pedig 14 százalékkal járult hozzá a turisztikai szektor. Guller Zoltán az elmúlt tíz év eredményei között kiemelte a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerének bevezetését, amellyel pontos információval rendelkeznek a turisztika helyzetéről, és ezen alapul az adatvezérelt ágazatirányítás.

Jelentősnek nevezte a repülőtér visszaszerzését, mert a dinamikus utasszám-növekedés is abból fakad, hogy végre közös az állam és a repülőtér tulajdonosának-üzemeltetőjének célja: azaz minél több repülőgép érkezzen Budapestre. Hozzátette: a vendéglátás vagy a szálláshely-szolgáltatás áfacsökkentése és a Kisfaludy-program szálláshelyfejlesztése fontos eredmény,

Ez utóbbival több mint 400 milliárdot juttattak a vidéki magyarországi szállodák fejlesztésére, emellett néhány hónapja a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont fix 2,5 százalékos hitelei segítenek minden turisztikai vállalkozást. Guller Zoltán szerint ugyanakkor szakaszhatárhoz ért a magyar turizmus, lényegesen több turistát nem lehet Magyarországra hívni a jelenlegi kapacitások mellett.

A következő években azon dolgoznak, hogy az országba ne több, hanem jobban költő és tovább maradó turista érkezzen.

Az elnök több témában is közös gondolkodásra kérte fel a szakma szereplőit, ezek között példaként említette, hogy 10-15 ezer szállodai szoba hiányzik Budapesten, ezt a piacnak a következő négy évben fel kellene építenie állami hitelek segítségével. Egy másik az Airbnb-kérdés, amely meg fog szűnni két fővárosi kerületben is. A dunai turizmus kérdése Budapesten szintén fontos, mivel 2027-től új szabályozás lesz a hajók kikötésére.