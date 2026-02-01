Deviza
EUR/HUF380,95 -0,08% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF440,14 -0,09% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF90,41 -0,06% RON/HUF74,74 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,15% EUR/HUF380,95 -0,08% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF440,14 -0,09% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF90,41 -0,06% RON/HUF74,74 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Louisiana állam
híd
leghosszabb

Nincs még egy ilyen híd a Földön: olyan hosszú, hogy sokan inkább visszafordulnak – videón a Lake Pontchartrain Causeway

A Föld leghosszabb, megszakítás nélkül víz felett átvezető hídján számos nehézséggel kell megküzdeniük az áthaladó autósoknak, sőt a végeláthatatlan hosszúságú építményen sokan pánikrohamot kapnak. A Lake Pontchartrain Causeway-n néha igazi rémálommá válik az átkelés.
VG
2026.02.01., 21:51
Fotó: Shutterstock

Sokan pánikrohamot kapnak, miközben áthajtanak ezen a végeláthatatlanul hosszú hídon, és megrekednek a közepén. A 38 kilométer hosszúságú Lake Pontchartrain Causeway bolygónk leghosszabb, megszakítás nélkül víz felett átvezető hídja. Két párhuzamos hídból áll, és átkelőként szolgál a Pontchartrain-tavon Metairie és Mandeville között Louisianában – írta meg az Origo.

Lake Pontchartrain Causeway
A világ egyik legfélelmetesebb hídjaként tartják számon a Lake Pontchartrain Causeway-t / Fotó: Mark Runde / Shutterstock

Akkor építették, amikor New Orleans növekedésnek indult az 1940-es és 50-es években, hogy könnyebbé és kevésbé időigényessé tegyék a tó egyik partjáról a másikra való átjutást. Annak ellenére, hogy ilyen hosszú, az első szakasza mindössze 14 hónap alatt készült el – írja az Express.

Vissza lehet fordulni, ha valaki besokallt a hídon

Az USA és a világ egyik legfélelmetesebb hídjaként emlegetett Causeway-n évente körülbelül 12 millió autós halad át. A Mandeville-ig tartó déli szakasz díjköteles, és körülbelül 30 percig tart átkelni autóval, ha jók az időjárási és közlekedési viszonyok. 

Kialakítottak rajta olyan pontokat, ahol a sofőrök visszafordulhatnak, ha elment a bátorságuk a folytatástól, de ehhez meg kell várni a rendőri kíséretet. 

A Causeway Rendőrség a Gépjármű-segítő Járőrséggel együtt felügyeli a hidat, és segítséget nyújt vészhelyzetekben, például közúti balesetekben vagy sűrű ködben.

Jó hosszú szakaszán egyik oldalról sem látni a szárazföldet, ami nagyon hátborzongató hangulatot teremt. Talán nem véletlen, hogy a BBC Science Focus a „világ egyik legfélelmetesebb hídjaként” említi.

Beszámolók a Lake Pontchartrain Causeway-n való átkelésről

Végezetül érdemes felidézni néhány, a Redditen megosztott tapasztalatot is. Az egyik felhasználó például ezt írta: 

„Pánikrohamot kaptam, amikor legutóbb megpróbáltam áthajtani rajta. A többi sofőr látta, hogy baj van és mindannyian lelassítottak, és helyet adtak, hogy minél előbb odaérhessen a rendőrautó. A rendkívül barátságos rendőr azzal nyugtatott, hogy félig már átjutottam a hídon, és a legtöbben nem jutnak el idáig.” 

De hozzá is lehet szokni az átkeléshez, és le lehet küzdeni a félelmet – erről itt olvashat.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Louisiana állam

Nincs még egy ilyen híd a Földön: olyan hosszú, hogy sokan inkább visszafordulnak – videón a Lake Pontchartrain Causeway

Mintha a semmibe vezetne.
3 perc
21-es főút

Már 24 éve várja az IC-vonatot a 30 ezres magyar város: pontosan látszik, miért nem futott be soha – sokkal többről van szó, mint a MÁV

Itt van a válasz, miért sorvadt el a helyi vonatközlekedés.
2 perc
António Gutteres

Megtalált levél: teljes pénzügyi összeomlás jöhet az ENSZ vezetője szerint, semmi ok nincs a boldogságra – napról napra romlik a helyzet, ha nem lépnek a tagállamok

Az Egyesült Államok folyamatos támogatása nélkül a világszervezet egy év alatt a csőd szélére került.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu