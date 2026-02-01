Nincs még egy ilyen híd a Földön: olyan hosszú, hogy sokan inkább visszafordulnak – videón a Lake Pontchartrain Causeway

Sokan pánikrohamot kapnak, miközben áthajtanak ezen a végeláthatatlanul hosszú hídon, és megrekednek a közepén. A 38 kilométer hosszúságú Lake Pontchartrain Causeway bolygónk leghosszabb, megszakítás nélkül víz felett átvezető hídja. Két párhuzamos hídból áll, és átkelőként szolgál a Pontchartrain-tavon Metairie és Mandeville között Louisianában – írta meg az Origo.

A világ egyik legfélelmetesebb hídjaként tartják számon a Lake Pontchartrain Causeway-t / Fotó: Mark Runde / Shutterstock

Akkor építették, amikor New Orleans növekedésnek indult az 1940-es és 50-es években, hogy könnyebbé és kevésbé időigényessé tegyék a tó egyik partjáról a másikra való átjutást. Annak ellenére, hogy ilyen hosszú, az első szakasza mindössze 14 hónap alatt készült el – írja az Express.

Vissza lehet fordulni, ha valaki besokallt a hídon

Az USA és a világ egyik legfélelmetesebb hídjaként emlegetett Causeway-n évente körülbelül 12 millió autós halad át. A Mandeville-ig tartó déli szakasz díjköteles, és körülbelül 30 percig tart átkelni autóval, ha jók az időjárási és közlekedési viszonyok.

Kialakítottak rajta olyan pontokat, ahol a sofőrök visszafordulhatnak, ha elment a bátorságuk a folytatástól, de ehhez meg kell várni a rendőri kíséretet.

A Causeway Rendőrség a Gépjármű-segítő Járőrséggel együtt felügyeli a hidat, és segítséget nyújt vészhelyzetekben, például közúti balesetekben vagy sűrű ködben.

Jó hosszú szakaszán egyik oldalról sem látni a szárazföldet, ami nagyon hátborzongató hangulatot teremt. Talán nem véletlen, hogy a BBC Science Focus a „világ egyik legfélelmetesebb hídjaként” említi.

Beszámolók a Lake Pontchartrain Causeway-n való átkelésről

Végezetül érdemes felidézni néhány, a Redditen megosztott tapasztalatot is. Az egyik felhasználó például ezt írta:

„Pánikrohamot kaptam, amikor legutóbb megpróbáltam áthajtani rajta. A többi sofőr látta, hogy baj van és mindannyian lelassítottak, és helyet adtak, hogy minél előbb odaérhessen a rendőrautó. A rendkívül barátságos rendőr azzal nyugtatott, hogy félig már átjutottam a hídon, és a legtöbben nem jutnak el idáig.”

De hozzá is lehet szokni az átkeléshez, és le lehet küzdeni a félelmet – erről itt olvashat.