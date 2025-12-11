Gondoskodó munkahelyek Magyarországon: pályázatot nyert a Gránit Bank és a Gránit Alapkezelő
A számlaforgalom már elindult, a vagyonkezelés pedig 2026. január 1-jével veszi kezdetét – közölte a Gránit Bank és a Gránit Alapkezelő.
Tarol az első hazai digitális bank
A pénztárak által kiírt pályázatok kiértékelését követően a számlavezetésre és ezzel közvetve összesen mintegy 300 ezer pénztári tag pénzügyi tranzakcióinak kezelésére a Gránit Bank ajánlata került kiválasztásra, amivel a hazai piacon első digitális bank szolgáltatásainak magas színvonalát, kedvező kondícióit, valamint a transzparens pénzügyi folyamatok iránti elkötelezettségét ismerték el.
A megbízás elnyerése fontos mérföldkő számunkra, amelyre alapozva a jövőben értéket teremtő digitális megoldások bevezetését javasoljuk a pénztárak számára – többek között a qvik fizetés és az AFR fizetési kérelmet együtt biztosító FairPay fizetés azonnali hozzáférhetőségével is állunk a Pénztárak rendelkezésére
– húzta alá Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.
A Gránit Banknál változásokat várhatunk
A pénztártagok befizetéseiket november 29-től már a Gránit Banknál vezetett új számlaszámokra utalják.
A portfólió kezelésére vonatkozó nyertes pályázat a Gránit Alapkezelő többéves, stabil intézményi portfóliókezelési tapasztalatát, valamint a felelős befektetési szemlélet iránti elkötelezettségét ismeri el.
Az alapkezelő jelenleg is közel 280 milliárd forint értékű vagyont kezel intézményi partnerei – köztük nyugdíjpénztárak, biztosítótársaságok, alapítványok és vállalatok – megbízásából. A Gránit Alapkezelő kiemelt célja, hogy a gondoskodás elvét a befektetések területén is képviselje: fenntartható, átlátható és ügyfélközpontú portfóliókezelési megoldásokkal támogassa partnerei biztonságos és stabil gyarapodását.
Egy ilyen nagyságrendű intézményi mandátum elnyerése rendkívül ritka lehetőség a hazai piacon. A döntés komoly szakmai elismerés a Gránit Alapkezelő számára, és hosszú távú növekedési stratégiánk egyik fontos mérföldköve
– emelte ki Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő elnök-vezérigazgatója.
Rekorderedményekkel rukkolt elő a Gránit Bank, szédületes növekedésről számolt be a pénzintézet
Pénztárak együttműködése a jó célért
A Gondoskodás Pénztárak és a Gránit Bank, valamint a Gránit Alapkezelő együttműködése tovább erősíti a pénztárak elkötelezettségét a prudens működés és a pénztártagok érdekeit szem előtt tartó pénzügyi szolgáltatások és hozamcélok iránt. A váltás a pénztárak működésében semmilyen fennakadást nem okoz, a pénztártagok részére változatlan feltételek mellett biztosítják a megtakarítások kezelését.
A pénztárak célja, hogy a pénztártagok megtakarításait olyan befektetési stratégiák támogassák, amelyek a hosszú távú eredményességre és a kiszámítható teljesítményre helyezik a hangsúlyt. A vagyonkezelő-váltás ezen stratégia újabb mérföldköve
– hangsúlyozta Kiss Imre Ervin az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanács elnöke.
A nyugdíjpénztár neve is megváltozik
Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és az MBH Gondoskodás Egészségpénztár Magyarország meghatározó öngondoskodási szereplői,
több évtizedes tapasztalattal és stabil háttérrel.
A pénztárak megújulása részeként hamarosan Gondoskodás Egészségpénztár és Gondoskodás Nyugdíjpénztár néven folytatják működésüket.