A vaj árát vágta az egyik magyar lánc, ezt már a többiek se hagyhatták válasz nélkül – van honnan visszalépni

A nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében az áruházlánc kedvezőbb beszerzési feltételeket ért el, az árelőnyt pedig továbbadja vásárlóinak – áll az Aldi közleményében.
Andor Attila
2025.12.11, 11:46
Frissítve: 2025.12.11, 12:00

A kedvezőbb beszerzési árnak köszönhetően két népszerű, 250 grammos vaj 14, illetve 20 százalékkal lesz tartósan olcsóbb. Ezeknek a termékeknek az ára az elmúlt tíz hónapban az ALDI üzleteiben legalább 55 százalékkal csökkent. A 250 grammos teavaj még sosem volt ennyire olcsó: a 499 forintos fogyasztói árral utoljára 2018 előtt találkozhattak a vásárlók. 

akciók
Akciók: folytatódik a vajháború: nagy engedménnyel kecsegtet az Aldi / Fotó: Shutterstock

A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14 százalékkal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött,

ami februárhoz viszonyítva 55 százalékos árcsökkenés.

Az ünnepi készülődés időszakában különösen fontos, hogy a családok megfizethető áron juthassanak hozzá a legfontosabb alapanyagokhoz. Mivel kedvezőbb beszerzési árakat értünk el, több népszerű vaj árát tartósan mérsékeljük, és azonnal továbbadjuk a megtakarítást vásárlóinknak

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Érdemes felidézni, hogy a vaj már az árrésstop első körében is „benne volt a kalapban”, azaz a népszerű tejtermék esetében is legfeljebb 10 százalékos lehet a kereskedelmi láncok árrése. Az intézkedést meghosszabbították február végéig, és újabb 14 terméket vontak be az érintett körbe.

Ami azt illeti, Európában van honnan visszalépni: a vaj ára 2023–2024 folyamán történelmi csúcsokra emelkedett az EU-ban. Az euróövezetben átlagban 74 százalékkal volt drágább a vaj októberben, mint 2016 végén, de a tavalyi csúcsoknál már olcsóbb. 

Felveszik a kesztyűt?

A vaj ára – mint ahogy az Aldi közleményében kiemeli – globálisan csökkent. Feltételezhetjük, hogy a többi boltlánc is olcsóbban szerzi be a tejterméket, nagy kérdés, hogy az árelőnyt továbbadja-e a vásárlóknak? A kérdés azért is fontos, mert nemcsak egyfajta alapélelmiszerről van szó, hanem 

a karácsonyi készülődés közepette minden bizonnyal az átlagosnál több vaj fogy a háztartásokban.  

Az Aldi legnagyobb versenytársa, a Lidl csütörtöktől érvényes akciós ajánlatai között vajat nem találtunk, de a Rama sütőmargarin árát csökkentette, a 400 grammos Rama Margarin 10 százalékos ármérséklés után 479 forintba kerül. A dupla-pakk Vénusz sütőmargarin, azaz két 500 grammos termék összecsomagolva 1099 forintba kerül, akciósan. A Lurpak vajkészítményt 1399 forintért kínálja a diszkont.

Az Auchan úgy tűnik, most nem szállt be az árversenybe,

legalábbis csütörtöktől érvényes ajánlataiban nem szerepel vaj. A Tesco 595 forintért kínálja az 500 grammos Rama margarint, a 200 grammos „Magyar Vaj” márkájú terméket 899 forintért hirdeti.

A Spar szórólapjában az 500 grammos Lurpak vajkészítményt 2999 forintos áron hirdeti, míg a 200 grammos Magyar vaj 879 forintba kerül, az 500 grammos Ramaért 589 forintot kérnek. A CBA katalógusában nem találtunk akciós vajat, vagy vajterméket. A COOP a 100 grammos Mizo vajat adja 4998 forintért.

Összességében az látható, hogy igen nagy az árszórás a vajak között, 

a vajháborúból – ha csak az árakat nézzük –, bizonyára a saját márkás termékek kerülnek ki győztesen. 

