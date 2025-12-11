Belökte a forint szekerét az amerikai jegybank – hirtelen lett nagyon olcsó az euró és a dollár

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében arról ír, a Fed kamatdöntése jót tett a forintnak, enyhe erősödést mutatott a 25 bázispontos kamatcsökkentés után. Az elkövetkező napokban a fókusz egyre inkább itthonra, az MNB közelgő, jövő keddi kamatdöntésére terelődhet. Az elemzők szerint nem valószínű változtatás sem a kamatszintekben, sem a kommunikációban.

A tartósan szigorú monetáris kondíciók várhatóan továbbra is stabilan tartják a forintot a rövid távon emelkedő költségvetési kockázatok közepette

– vélik az Ersténél.

A pesti tőzsde is lendületet vett a mínuszos nyitást követően, és délig egészen szép erősödést tudott felmutatni. A BUX index 0,8 százalékkal került feljebb, 109 470 pontig.

A börzét az OTP húzza egyedül a bue chipek közül, a dupla céláremelésnek is köszönhetően 2,3 százalékkal ralizik a bankpapír. A Mol árfolyama eközben 0,7 százalékkal csökkent, a Richter kurzusa 0,3 százalékkal ereszkedett, a Magyar Telekom részvényei pedig 1,1 százalékkal estek.

A nyugat-európai piacokon optimista a hangulat, a frankfurti DAX 0,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 0,3 százalékkal, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal emelkedik.