autószalon
xpeng
AutoWallis Csoport
márkakereskedés
tőzsde

Nyílik a Tesla-verő kínai márka budapesti kereskedése - percek alatt tölt fel és az egyik modell már repülni is tud – videó!

Hivatalos márkakereskedéseket kap a kínai autógyártó a régiónkban. Az AutoWallis és a Salvador Caetano jövő év elején nyitja meg Magyarország első Xpeng-márkakereskedését.
2025.12.04., 10:35
Fotó: AutoWallis

A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a kelet-közép-európai régió első Xpeng-kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok nemcsak az egyik leginnovatívabb, tisztán elektromos autókat gyártó vállalat számára jelentenek mérföldkövet, de az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját is tovább erősítik a régióban.

Xpeng, AutoWallis
Fotó: AutoWallis

Az AutoWallis 2025. szeptemberben jelentette be, hogy portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal közösen megszerezte az Xpeng forgalmazási jogait 

  • Magyarországon, 
  • Horvátországban 
  • és Szlovéniában. 

A két vállalat tapasztalata és tudása garantálja a legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot az újonnan bevezetett kínai elektromosjármű-márka számára a három közép-európai piacon. 

Magyarországra hozza az Xpeng autóit az AutoWallis

A bejelentést követően Budapesten és Ljubljanában egyaránt egy-egy pop-up értékesítési pont nyílt a partnerség keretében, ahol az új, stílusos és gyorsan tölthető G6 és a prémium G9 SUV modellek megtekintése és megrendelése mellett tesztvezetési lehetőség is elérhető az érdeklődők számára. 

A 2014-ben Kínában alapított Xpeng célja, hogy globális vezetővé váljon az AI- (mesterséges intelligencia) mobilitás területén, továbbá küldetésének tekinti, hogy csúcstechnológiával előmozdítsa az intelligens elektromos járművek forradalmát, aktívan formálva a mobilitás jövőjét. 

Az Xpeng márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében egy olyan újenergia-márka (new energy vehicle, NEV) révén, amely nemcsak hatalmas potenciállal rendelkezik, hanem a fenntarthatóbb mobilitási megoldások felé való elmozdulást is jelenti. Nem is kívánhatnánk ennél ígéretesebb kezdetet a következő évre 

– emelte ki Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

Korábbi importőri jelenlétét kiegészítve az AutoWallis 2020-ban lépett be a szlovén kiskereskedelmi piacra, így mára átfogó ismeretekkel rendelkezik a szomszédos országban, ami kiváló alapot ad a további fejlődéshez és terjeszkedéshez mindkét üzletágban. 

Az AutoWallis jelenleg a Farizon, Jaguar, Land Rover, Opel és Xpeng márkák importőreként, valamint a MINI és a Land Rover egyedüli kiskereskedőjeként, illetve BMW, Opel, Toyota, Suzuki és hamarosan már Xpeng kereskedések üzemeltetőjeként lesz jelen Szlovéniában.

