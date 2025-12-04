Nyílik a Tesla-verő kínai márka budapesti kereskedése - percek alatt tölt fel és az egyik modell már repülni is tud – videó!

A magyar, a horvát és a szlovén piacra szóló importőri jogok megszerzését követően a kelet-közép-európai régió első Xpeng-kereskedéseinek megnyitását is bejelentette az AutoWallis és a Salvador Caetano. A tervek szerint 2026 januárjában Budapesten, illetve a Ljubljana melletti Trzinben megnyíló szalonok nemcsak az egyik leginnovatívabb, tisztán elektromos autókat gyártó vállalat számára jelentenek mérföldkövet, de az AutoWallis kiskereskedelmi pozícióját is tovább erősítik a régióban.

Fotó: AutoWallis

Az AutoWallis 2025. szeptemberben jelentette be, hogy portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal közösen megszerezte az Xpeng forgalmazási jogait

Magyarországon,

Horvátországban

és Szlovéniában.

A két vállalat tapasztalata és tudása garantálja a legmagasabb szintű szolgáltatásokat és ügyfélközpontúságot az újonnan bevezetett kínai elektromosjármű-márka számára a három közép-európai piacon.

Magyarországra hozza az Xpeng autóit az AutoWallis

A bejelentést követően Budapesten és Ljubljanában egyaránt egy-egy pop-up értékesítési pont nyílt a partnerség keretében, ahol az új, stílusos és gyorsan tölthető G6 és a prémium G9 SUV modellek megtekintése és megrendelése mellett tesztvezetési lehetőség is elérhető az érdeklődők számára.

A 2014-ben Kínában alapított Xpeng célja, hogy globális vezetővé váljon az AI- (mesterséges intelligencia) mobilitás területén, továbbá küldetésének tekinti, hogy csúcstechnológiával előmozdítsa az intelligens elektromos járművek forradalmát, aktívan formálva a mobilitás jövőjét.

Az Xpeng márkakereskedések megnyitása fontos lépés az AutoWallis regionális kiskereskedelmi pozíciójának megerősítésében egy olyan újenergia-márka (new energy vehicle, NEV) révén, amely nemcsak hatalmas potenciállal rendelkezik, hanem a fenntarthatóbb mobilitási megoldások felé való elmozdulást is jelenti. Nem is kívánhatnánk ennél ígéretesebb kezdetet a következő évre

– emelte ki Antal Péter, az AutoWallis kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

Korábbi importőri jelenlétét kiegészítve az AutoWallis 2020-ban lépett be a szlovén kiskereskedelmi piacra, így mára átfogó ismeretekkel rendelkezik a szomszédos országban, ami kiváló alapot ad a további fejlődéshez és terjeszkedéshez mindkét üzletágban.