Miskolctapolca Barlangfürdő
barlangfürdő
barlangfürdő újjáépítés

Indul a rekonstrukció – Nemsokára régi pompájában tündökölhet a Miskolctapolca Barlangfürdő

A Miskolctapolca Barlangfürdőben 2024 szeptemberében bekövetkezett tűzeset miatt a fürdő jelenleg nem látogatható. Jó hír viszont, hogy jövőre nagyszabású rekonstrukció kezdődik, így hamarosan újra élvezhető lesz az Európában egyedülálló, barlangban kialakított fürdőhely gyógyító vize.
VG
2025.12.10, 14:16

A felújítás a barlangfürdő épületének jelentős részét érinti: modernizálják az előcsarnokot és a főépület több mint 1000 négyzetméteres területét, a csaknem 420 négyzetméteres öltözőket, valamint a termálmedencék 111 négyzetméteres részét. Megújul továbbá a közel 500 négyzetmétert lefedő gépészeti és elektromos tér, illetve az összesen mintegy 836 négyzetméteres barlangszakasz is – számolt be a Magyar Építők . A fürdő rekonstrukcióját a miskolci székhelyű DHJ Építő Kft. végezheti el közel 768 millió forint értékben. A mostani szerződés az I/A ütem megvalósítását fedi le, amelyben teljeskörűen korszerűsítik az erősáramú hálózatot, valamint új informatikai, telefonos, kamerás megfigyelő-, hangosítási, tűzjelző és hő- és füstelvezető rendszert építenek ki, továbbá akadálymentes mosdókat alakítanak ki.

A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Miskolci Barlangfürdő kagylómedencéje és kupolája. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Miskolctapolca Barlangfürdő a régió egyik legfontosabb turisztikai vonzereje

A víz és a terület gyógyító hatása már a 18. század eleje óta ismert, sőt 1743-ra már egy fából készült fürdőt is építettek. Ugyanakkor Miskolctapolca igazi fejlődése a 19–20. század fordulójától kezdődött. 1934-ben hivatalosan is üdülőhellyé minősítették, így elengedhetetlenné vált egy európai színvonalú fürdő megépítése. Az új fürdőpalota 1939 és 1941 között épült fel. 

1941. május 28-án adták át a fürdőépületet, míg 1969-ben épült a kagylómedence, amely a barlangfürdő egyik jelképévé vált.

Az 1980-as évek elején kezdődött meg a további barlangjáratok feltárása, mely járatokat újabb két évtizeddel később, az 1998 és 2005 közötti bővítés során alakítottak fürdőzésre alkalmassá. Az ezredfordulón a fürdő történetének eddigi legnagyobb bővítése zajlott, amely közel hét évig tartott.

A Miskolctapolca Barlangfürdő egy Európában egyedülálló, meleg források felett emelkedő barlangban kialakított fürdőhely. A 30 Celsius-fokos víz és a barlang klímája gyógyhatású, főként ízületi betegségek esetén ajánlott, de mivel sótartalma alacsonyabb, mint a gyógyvizeké – nem éri el az 1000 milligramm per litert sem –, korlátlan ideig lehet benne fürdőzni.

