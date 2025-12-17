Eltűnt karácsonyi csomagok: tarthatatlanná vált a helyzet, a fogyasztóvédelem is keményen fellép, a vásárlók még reménykednek

Az elmúlt hetekben a magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM). A tárca szerint olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak.

Fogyasztóvédelmi vizsgálat indul magyar csomagküldő szolgálatoknál / Fotó: NurPhoto via AFP

A visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége vagy az együttműködés hiánya. A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ.

A szaktárca közleményében kiemelték, hogy nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül. Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra.

A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő – tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Házhoz szállítás: baj van a karácsonyi csomagok kézbesítésével – rendkívüli nyilatkozatot tett közzé Magyarország egyik legnagyobb futárcége

Az év végi csúcsszezonban több tízezer magyar vásárló szembesült azzal, hogy eltűnt vagy késik a csomagja, ami közösségi szerveződések mellett egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot is elindított. A DPD Hungary most reagált, és ígéretet tett a problémák gyors kezelésére, miközben a jogszabályok szerinti ügyfélkezelés hiányosságai továbbra is feszültséget okoznak.