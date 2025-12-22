Karácsonyi vásárokon razziázott a hatóság, több millió forintos bírságokat szabtak ki - egészen komoly higiéniai problémák kerültek napvilágra

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriztek az adventi időszakban. A szaloncukroknál és olajos magvaknál minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot, így többek között a termék összetételére és származására vonatkozó tájékoztatási, valamint nyomon követési problémák merültek fel. Eközben a karácsonyi vásárok vendéglátóhelyeit is vizsgálta a hatóság, amelyek közül 6 egység ideiglenes bezárására vagy a tevékenység korlátozására került sor higiéniai problémák miatt – közölte a hatóság hétfőn.

Karácsonyi vásárokon razziázott a hatóság, az eredmény: bírságok, hiányos jelölések és ideiglenes bezárások / Fotó: Vida Márton Péter

Az adventi ellenőrzések során közel 400 forgalmazó egységben megközelítőleg 1 400 tétel lédig olajos magvat, szárított gyümölcsöt és szaloncukrot vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a forgalmazásra vonatkozó előírásoknak. Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot. Leggyakrabban a termékek származására és összetételére vonatkozó fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, illetve több esetben nyomon követési problémákat is feltártak. Higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosság csak alacsony arányban fordult elő, penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett terméket csupán elvétve találtak a szakemberek.

A hatóság szakemberei közel 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, a további bírságok összege elérheti akár a hárommillió forintot is. A tapasztalatok szerint a legbiztonságosabb vásárlási helyszínek a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és csomagolásmentes boltok voltak.

Az ideiglenes árusítóhelyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosságot tártak fel.

A szaloncukrok is a hatóság látóterébe kerültek

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari laboratóriuma ezen felül mártott és töltött szaloncukrokat vizsgált, hogy kiszűrje a kereskedelmi forgalomban kapható, a fogyasztókat megtévesztő termékeket. A laboratóriumi vizsgálatok során a termékek címkéjén szereplő jelölések megfelelőségét ellenőrizte a hatóság a nettó tömeg, a bevonatarány, a zsírtartalom és a cukortartalom tekintetében.

Az összesen megvizsgált 20-féle (12-féle mártott és 8-féle töltött) szaloncukor bevonataránya minden esetben meghaladta az előírt minimális mértéket.

Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai emellett országosan vizsgálták a héjas gyümölcsök forgalmazását is, ahol mintegy 5 százalékos kifogásolási arány került megállapításra. A hiányosságok fele jelölési, fele nyomon követési problémákhoz kapcsolódott. Az intézkedések eredményeként több mint kétmillió forint bírságot szabtak ki. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök 19 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összege összességében meghaladta a kétmillió forintot.