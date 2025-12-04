Rákaptak az online vásárlásra a magyarok, de a boltokat is megrohanták a vásárlók
Ismét kinyitották a pénztárcájukat a magyarok októbereben, így a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest mind a nyers, mind a szezonálisan megtisztított adatok szerint 3,1 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett adatai szerint.
Főként a nem élelmiszer üzletekben költöttek többet a magyarok
Az adatközlésből az is kiderül, hogy főként a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,2 százalékos, naptárhatástól megtisztított volumenének bővülése hajtotta a növekedést, de az élelmiszer-jellegű vegyes üzletek és az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma is nőtt, 1,2 és 0,6 százalékkal.
A KSH azt is elárulta, hogy havi szinten is 0,5 százalékkal nőtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalom. Így az év első 10 hónapjába, szintén a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 2,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelem. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten 3,0 szinten bővült, míg havi alapon stagnált.
Az élelmiszer- és ben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.
Így bővült a kiskereskedelmi forgalom
A nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,2 százalékos növekedését a textil-, ruházati és lábbeliüzletek 8,6 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletek 0,6 százalékos növekedése hajtotta és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletek 0,3, valamint a használtcikk-üzletek 2,0 százalékos csökkenése húzta vissza.
A kiskereskedelem 8,9 százalékát kitevő csomagküldő és online kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.
Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt, míg a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt. Havi alapon főként a ruhaboltok forgalmi volumenének 6,1 százalékos növekedést érdemes kiemelni.
A kiskereskedelmi forgalom októberben 1762 milliárd forintot tett ki folyó áron, aminek 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában valósult meg.
A január-októberi időszak egészét nézve a kiskereskedelmi forgalom 2,9 százalék nőtt, mivel az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.