Rákaptak az online vásárlásra a magyarok, de a boltokat is megrohanták a vásárlók

Ismét kinyitották a pénztárcájukat a magyarok októbereben, így a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest mind a nyers, mind a szezonálisan megtisztított adatok szerint 3,1 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett adatai szerint.

A kiskereskedelmi forgalom a szeptemberi megtorpanás után ismét erőre kapott októberben/Fotó: Shutterstock

Főként a nem élelmiszer üzletekben költöttek többet a magyarok

Az adatközlésből az is kiderül, hogy főként a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,2 százalékos, naptárhatástól megtisztított volumenének bővülése hajtotta a növekedést, de az élelmiszer-jellegű vegyes üzletek és az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma is nőtt, 1,2 és 0,6 százalékkal.

A KSH azt is elárulta, hogy havi szinten is 0,5 százalékkal nőtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalom. Így az év első 10 hónapjába, szintén a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 2,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelem. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten 3,0 szinten bővült, míg havi alapon stagnált.

Az élelmiszer- és ben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

Így bővült a kiskereskedelmi forgalom

A nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,2 százalékos növekedését a textil-, ruházati és lábbeliüzletek 8,6 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletek 0,6 százalékos növekedése hajtotta és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletek 0,3, valamint a használtcikk-üzletek 2,0 százalékos csökkenése húzta vissza.

A kiskereskedelem 8,9 százalékát kitevő csomagküldő és online kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt, míg a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt. Havi alapon főként a ruhaboltok forgalmi volumenének 6,1 százalékos növekedést érdemes kiemelni.