Deviza
EUR/HUF381.1 +0.08% USD/HUF326.69 +0.07% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF408 -0.04% PLN/HUF90.11 -0.02% RON/HUF74.83 +0.05% CZK/HUF15.79 0% EUR/HUF381.1 +0.08% USD/HUF326.69 +0.07% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF408 -0.04% PLN/HUF90.11 -0.02% RON/HUF74.83 +0.05% CZK/HUF15.79 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelmi forgalom
központi statisztikai hivatal
makroadat

Rákaptak az online vásárlásra a magyarok, de a boltokat is megrohanták a vásárlók

Nagyot ugrott az online értékesítés és a ruhaboltok forgalma októberben. A kiskereskedelmi forgalom mind éves, mind havi szinten szép növekedést ért el.
K. B. G.
2025.12.04, 08:32
Frissítve: 2025.12.04, 08:46

Ismét kinyitották a pénztárcájukat a magyarok októbereben, így a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbihoz képest mind a nyers, mind a szezonálisan megtisztított adatok szerint 3,1 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett adatai szerint.

Supermarket,Cashier,Scanning,Potatoes,At,The,Checkout,Counter,,Processing,Groceries kiskereskedelmi forgalom nyugdíjas élelmiszer-utalvány
A kiskereskedelmi forgalom a szeptemberi megtorpanás után ismét erőre kapott októberben/Fotó: Shutterstock

Főként a nem élelmiszer üzletekben költöttek többet a magyarok

Az adatközlésből az is kiderül, hogy főként a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,2 százalékos, naptárhatástól megtisztított volumenének bővülése hajtotta a növekedést, de az élelmiszer-jellegű vegyes üzletek és az üzemanyag-kiskereskedelem forgalma is nőtt, 1,2 és 0,6 százalékkal.

A KSH azt is elárulta, hogy havi szinten is 0,5 százalékkal nőtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított kiskereskedelmi forgalom. Így az év első 10 hónapjába, szintén a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 2,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelem. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten 3,0 szinten bővült, míg havi alapon stagnált.

Az élelmiszer- és ben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

Így bővült a kiskereskedelmi forgalom

A nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,2 százalékos növekedését a textil-, ruházati és lábbeliüzletek 8,6 százalékos, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletek 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletek 0,6 százalékos növekedése hajtotta és a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletek 0,3, valamint a használtcikk-üzletek 2,0 százalékos csökkenése húzta vissza.

A kiskereskedelem 8,9 százalékát kitevő csomagküldő és online kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,6 százalékkal nőtt, míg a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt. Havi alapon főként a ruhaboltok forgalmi volumenének 6,1 százalékos növekedést érdemes kiemelni.

A kiskereskedelmi forgalom októberben 1762 milliárd forintot tett ki folyó áron, aminek 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában valósult meg.

A január-októberi időszak egészét nézve a kiskereskedelmi forgalom 2,9 százalék nőtt, mivel az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu