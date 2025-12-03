Deviza
Új rekordokat dönt a lakossági hitelpiac – az Otthon Start program teljesen felforgatta a lakáshitelezést

Elképesztő sebességgel adósítja el magát a magyar. A teljes lakossági hitelállomány október végére hatódával nőtt. Az új lakáshitel-szerződések döntő többsége az Otthon Start program kereteiben született októberben, ami hozzásegítette a piacot, hogy már a hónap végére elérje a tavalyi hitelkihelyezések összértékét.
Németh Anita
2025.12.03, 10:32

Soha nem látott méretű lakáshitel-kihelyezési hullám söpört végig októberben a magyar piacon. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint a hónapban megkötött szerződések összértéke 257,6 milliárd forintra ugrott, amire korábban nem volt példa. A robbanásszerű növekedés egyértelműen az Otthon Start program elindulásának tudható be – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.

LUS_IMG_4420 otthon start
Az Otthon Start program teljesen felforgatta a lakáshitelezést / Fotó: Kallus György

Már októberben megdőlt a tavalyi hitelkihelyezések összértéke

A támogatott lakáshitelprogram iránti rendkívüli érdeklődés hatására az év első tíz hónapjában már több szerződés született, mint egész 2024-ben. Tavaly valamivel több mint 1350 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki a bankok, idén október végére azonban az összesített volumen már elérte az 1427 milliárd forintot.

Októberben a közel 258 milliárd forintos lakáshitel-állományból több mint 205 milliárd forint volt támogatott konstrukció.

Ez a teljes havi mennyiség közel 80 százaléka, ami gyakorlatilag kiszorította a piaci feltételű hiteleket. 

A támogatott kölcsönök aránya így az év első tíz hónapjában már a teljes kihelyezett összeg közel harmadát adta, szemben az egy évvel korábbi 26 százalékos adattal.

A személyi kölcsönök is csúcsra futottak

A lakáshitelezés lendületétől függetlenül más lakossági hiteltípusok is kiemelkedően teljesítenek. A személyi kölcsönöknél októberben közel 100 milliárd forint új szerződés született, így tíz hónap alatt a szerződéses összeg elérte a 935,6 milliárd forintot. Ez új történelmi rekord, és már most meghaladja a 2024-es teljes volument.

A babaváró hitel viszont szerényebben teljesített (22,8 milliárd forint októberben), bár az idei legjobb hónap így is a program elindulásának köszönhető. A munkáshitel 9,7 milliárd forintnyi szerződéssel szintén nem mutatott kiugrást.

Mindezek eredményeként a teljes lakossági hitelállomány október végére 12 233,7 milliárd forintra nőtt, ami éves alapon 11,8 százalékos bővülést jelent. 

A lakáshitelek állománya 15 százalékkal, a személyi kölcsönöké pedig 17,8 százalékkal gyarapodott.

 Ez utóbbiak messze meghaladták a piaci átlagot.

A bankok versenyeznek a legjobb Otthon Start ajánlatokkal

Az Otthon Start program sikerét látva a bankok minden eszközt bevetnek az ügyfelekért: alacsonyabb kamatokkal, jóváírásokkal és induló díjkedvezményekkel csábítják a hitelfelvevőket.

  • Erste Bank: akár 360 ezer forint jóváírást kínál, marketingnyilatkozattal és biztosításokkal kombinálva.
  • Gránit Bank: a piac egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos kamatával hirdeti a hitelt, plusz 200 ezer forint jóváírás, valamint induló költségek visszatérítése.
  • MagNet Bank: 100 ezer forintos IKEA-utalvány, ha legalább 10 millió forintot igényelnek év végéig, plusz költségkedvezmények.
  • K&H Bank: 200 ezer forint jóváírás, új számlanyitás esetén további 60 ezer forint lehet az ajándék.
  • MBH Bank: 200 ezer forintos jóváírás 10 millió forint feletti hitelösszegnél, további kedvezmények lakás-takarékpénztári szerződés esetén.
  • OTP Bank: akár egy év türelmi idő, plusz jelentős induló díjkedvezmények.
  • Raiffeisen: 200 ezer forintos jóváírás és kedvezményes díjak.
  • CIB Bank: év végéig 250 ezer forint jóváírás, 2,95 százalékos kamat mellett.
  • UniCredit: 2,9 százalékos kamat, és egy havi törlesztőrészlet visszatérítése.

Az Otthon Start rogram nem csupán új lendületet adott a lakáshitelezésnek, hanem teljesen átrendezte a magyar hitelpiacot. A támogatott konstrukciók dominanciája, a bankok közti éles verseny és a rekorddöntő statisztikák azt jelzik, hogy a program minden eddiginél szélesebb körben mozgatta meg az ingatlanvásárlókat és hitelfelvevőket.

