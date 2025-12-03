Új rekordokat dönt a lakossági hitelpiac – az Otthon Start program teljesen felforgatta a lakáshitelezést

Soha nem látott méretű lakáshitel-kihelyezési hullám söpört végig októberben a magyar piacon. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint a hónapban megkötött szerződések összértéke 257,6 milliárd forintra ugrott, amire korábban nem volt példa. A robbanásszerű növekedés egyértelműen az Otthon Start program elindulásának tudható be – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből.

Az Otthon Start program teljesen felforgatta a lakáshitelezést / Fotó: Kallus György

Már októberben megdőlt a tavalyi hitelkihelyezések összértéke

A támogatott lakáshitelprogram iránti rendkívüli érdeklődés hatására az év első tíz hónapjában már több szerződés született, mint egész 2024-ben. Tavaly valamivel több mint 1350 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki a bankok, idén október végére azonban az összesített volumen már elérte az 1427 milliárd forintot.

Októberben a közel 258 milliárd forintos lakáshitel-állományból több mint 205 milliárd forint volt támogatott konstrukció.

Ez a teljes havi mennyiség közel 80 százaléka, ami gyakorlatilag kiszorította a piaci feltételű hiteleket.

A támogatott kölcsönök aránya így az év első tíz hónapjában már a teljes kihelyezett összeg közel harmadát adta, szemben az egy évvel korábbi 26 százalékos adattal.

A személyi kölcsönök is csúcsra futottak

A lakáshitelezés lendületétől függetlenül más lakossági hiteltípusok is kiemelkedően teljesítenek. A személyi kölcsönöknél októberben közel 100 milliárd forint új szerződés született, így tíz hónap alatt a szerződéses összeg elérte a 935,6 milliárd forintot. Ez új történelmi rekord, és már most meghaladja a 2024-es teljes volument.

A babaváró hitel viszont szerényebben teljesített (22,8 milliárd forint októberben), bár az idei legjobb hónap így is a program elindulásának köszönhető. A munkáshitel 9,7 milliárd forintnyi szerződéssel szintén nem mutatott kiugrást.

Mindezek eredményeként a teljes lakossági hitelállomány október végére 12 233,7 milliárd forintra nőtt, ami éves alapon 11,8 százalékos bővülést jelent.

A lakáshitelek állománya 15 százalékkal, a személyi kölcsönöké pedig 17,8 százalékkal gyarapodott.

Ez utóbbiak messze meghaladták a piaci átlagot.