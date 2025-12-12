Orbán Viktor bejelentette Magyarország válaszlépését az Európai Unió botrányos döntése miatt az orosz vagyonról: "Beáll a brüsszeli diktatúra"

Néhány perccel ezelőtt Orbán Viktor bejegyzést közölt a közösségi oldalán, ebben a magyar miniszterelnök élesen reagált az Európai Unió csütörtöki, példátlan döntésére.

Orbán Viktor bejelentette a válaszlépést az EU döntésére / Fotó: Kurucz Árpád

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta , az EU elfogadott egy jogi mechanizmust, amely lehetővé teszi a mintegy 210 milliárd eurós orosz vagyon végleges befagyasztását, amíg Moszkva nem fizet háborús jóvátételt Ukrajnának. a magyar kormány részéről Bóka János azonnal jelezte, hogy a döntés ellentétes az uniós szerződésekkel, precedenst teremt, és veszélyezteti a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjét.

Lényegében az történt, hogy a változtatás áthágja a korábbi szabályokat, amelyek szerint a szankciókat hat hónaponként egyhangúlag kellett volna meghosszabbítani. Eddig bármely tagállam vétóval akadályozhatta volna meg például a befagyasztott vagyon további zárolását. Az új rendelkezés azonban rendkívüli hatáskört ad az Európai Bizottságnak, így már nem szükséges az egyhangúság ebben a kérdésben, ezzel pedig megint a tagállamok jogosítványai sérülnek.

A magyar miniszterelnök azzal kezdte pénteki posztját, hogy

a brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont.

Felhívta rá a figyelmet, hogy most délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak.

A szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente szavaztak az uniós tagállamok, és hoztak egyhangú döntést. A mai eljárással az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tolvonással megszüntetik, nyilvánvalóan jogellenesen.

Az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot. Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában.

Mindezt fényes nappal, kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt

– mutatott rá a kormányfő. Szerinte ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra.