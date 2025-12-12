Kínai vonatok áraszthatják el az országot: ez a csúcsmodell érkezhet a MÁV-hoz?

Lázár János tájékoztatót tartott Hajdúszoboszlón, csütörtökön. Az építési és közlekedési miniszter több fontos témát is érintett a Lázárinfón. Köztük volt a helyközi vasútfejlesztés is – derült ki a HAON tudósításából.

A kínaiaktól 70 új motorvonatot akarnak venni a MÁV részére / Fotó: MÁV-csoport Facebook oldala

A miniszter szerint a hajdúszoboszlói vasútállomás rendben van, de parkolóhely nincs elég, bevállalta a helyek biztosítását, és azt is, hogy a Tokai utcai körforgalmat is meg kell csinálni 200 millió forintból.

A fórumon szó volt a vasútfejlesztésről, az InterCity-flotta megújításáról is. Lázár emlékeztetett, kedden úgy döntött a kormány, hogy vasúti kocsikat vásárol.

Hajdú-Biharba 1 új InterCity-kocsi áll be Budapest és Debrecen között. Motorvonatokat is vesznek, ezek Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc között fognak járni, 10-15 éves svájci Stadler gyártmányú motorvonatok érkeznek majd, amiket Szolnokon fognak felújítani, és itt állítják sorba évente. A kínaiaktól 70 új motorvonatot akarnak venni.

A miniszter korábban is beszélt a vasútfejlesztésről. „Nyilvánvalóan óriási a terhelés és a kihívás, másrészről pedig 50-60 éves járművekkel szolgáltatunk” – jelentette ki Lázár János Szolnokon, amikor a Stadler telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity FLIRT motorvonatflottájának első festett kocsiszekrényét.

A svájci minőség nemcsak tizenöt évet tud, olyan, mint az svájci óra, „az idő elteltével még az értéke is növekszik”, főleg úgy, hogy sem az országban, sem Európában nem igazán lehet új motorvonatokat vásárolni.

Még az idén 93 motorvonat – azaz 14 ezer ülőhely – lekötéséről állapodnak meg 80 milliárd forintért,

amelynek keretében a Stadler Magyarországra szállítja a leszerelt vonatokat, Szolnokon pedig szervizeli, illetve átalakítja a hazai forgalmi igényekhez.

Lázár János novemberben ismertette, hogy a 14 ezer ülőhely-kapacitás 10 százalékét jelenti, döntően Debrecenben és Miskolcon használhatják majd, míg a Szolnokon legyártott 11 új kocsit Sopronban, Szombathelyen és Budapesten lehet igénybe venni.

Az építési és közlekedési miniszter közölte, hogy a későbbiekben is venne át a MÁV használt vonatokat Svájcból.