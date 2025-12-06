Komoly veszélyekre figyelmeztet az MI kapcsán az ENSZ: ez lehet a következő nagy törésvonal?

A mesterséges intelligencia (MI) rohamos térnyerése új korszakot nyit a világgazdaságban, ám egy friss ENSZ-jelentés szerint komoly veszélyeket is hordoz. Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) elemzése arra figyelmeztet, hogy az MI szabályozatlan terjedése tovább mélyítheti a globális egyenlőtlenségeket, amit a kutatók „a következő nagy vízválasztónak” neveznek. A technológiai forradalom haszonélvezői és vesztesei közötti különbség ugyanis drámai módon nőhet, ha nem történik célzott szakpolitikai beavatkozás – írja az Euronews.

A mesterséges intelligencia legnagyobb vesztesei a nők és a fiatalok lehetnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jelentés szerint az új technológiák elterjedése soha nem látott gyorsasággal zajlik.

Amíg korábban évtizedekbe telt egy-egy innováció széles körű adaptációja, az MI néhány hónap alatt képes gyökeresen átalakítani munkaerőpiacokat és iparágakat.

A sebesség azonban nagy kihívás elé állítja a fejlődő országokat, amelyek sok esetben nem rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával vagy digitális készségekkel ahhoz, hogy lépést tartsanak.

A nők és a fiatalok a mesterséges intelligencia legnagyobb vesztesei

A tanulmány kiemelten foglalkozik Ázsia és a Csendes-óceán térségével, amely a világ népességének több mint felét adja, és ahol a jövedelmi, egészségügyi és technológiai különbségek különösen nagyok. Bár a régió a globális MI-felhasználók több mint 50 százalékának otthona, a lakosság mindössze 14 százaléka használ ténylegesen MI-eszközöket. Emellett a nők jelentős hátrányban vannak. Nekik Dél-Ázsiában akár 40 százalékkal kisebb eséllyel van okostelefonjuk, ami súlyosbítja a technológiai szakadékot.

Az MI gazdasági hatása ugyanakkor óriási lehet. Az ENSZ szerint az ázsiai és délkelet-ázsiai országok akár 2 százalékponttal növelhetik éves GDP-jüket a technológia segítségével, a termelékenység pedig olyan területeken nőhet látványosan, mint az egészségügy vagy a pénzügyi szolgáltatások.

Az ASEAN-országok a következő évtizedben akár ezermilliárd dollár többletjövedelemhez is juthatnak a mesterséges intelligencia segítségével.

Mindezek ellenére a technológiai fejlődés társadalmi kockázatokat is magában hordoz. A jelentés szerint a nők és a fiatalok vannak leginkább kitéve annak, hogy az MI átírja a munkakörök szerkezetét:

a nők által végzett munkák majdnem kétszer olyan mértékben automatizálhatók, mint a férfiaké, a fiatalok esetében pedig már most csökken a foglalkoztatottság a nagy MI-kitettségű területeken.

Emellett az MI-rendszerek rendszeresen mutatnak torzításokat a vidéki és őslakos közösségekkel szemben, mivel ezek gyakran nem szerepelnek megfelelően az algoritmusokat betanító adatokban.