Újabb lesújtó listán kénytelen hátul kullogni Európa, ezúttal a mesterséges intelligencia vágta pofon a kontinenst

Megdöbbentő eredményre jutott egy friss jelentés a mesterséges intelligencia (MI) elterjedéséről. A globális Dél fiataljai jóval nagyobb arányban használják az MI-t, mint az európai kortársaik. Sőt, a globális Dél válik a generatív mesterséges intelligencia (GenMI) leggyorsabb ütemű alkalmazójává – emelte ki cikkében az Euronews a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Cisco technológiai vállalat csütörtökön megjelent kutatásából. A felmérésben több mint 14 ezer ember válaszolt 14 országból 20 kérdésre arról, hogy hogyan használják a generatív MI-t és az internetet.

Megdöbbentő eredményre jutott egy friss jelentés a mesterséges intelligencia elterjedéséről / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Bár az MI az egészségügy és a világgazdaság átalakításával kecsegtet, azok az országok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, vagy képtelenek alkalmazkodni a technológiához, könnyen lemaradhatnak.

A 18 és 35 év közötti fiatalok Indiában, Brazíliában és Dél-Afrikában vezetik az MI-használatot, míg számos európai ország – köztük Németország, Franciaország és Olaszország – jócskán lemarad.

Indiában például a válaszadók 66 százaléka mondta azt, hogy rendszeresen használ generatív MI-t, míg Németországban ez az arány mindössze 19 százalék.

Hol jellemző leginkább a mesterséges intelligencia használata Európában?

Bár az európaiak jóval ritkábban használják az MI-t, mint ázsiai vagy latin-amerikai társaik, a németek, franciák és olaszok fele mégis úgy véli, hogy az MI legalább bizonyos mértékig hasznos. A hollandok óvatosabbak: csupán 44 százalékuk gondolja úgy, hogy az MI-nek van némi haszna.

Ezek az arányok alacsonyabbak a felmérés globális átlagánál:

világszerte a 35 év alattiak 80 százaléka állította, hogy az MI valamennyire segítségükre van.

„A fiatalabb korosztály (18–35 év) és a feltörekvő gazdaságok lakói nagy optimizmussal tekintenek a generatív MI-re, míg az idősebbek, valamint az európaiak és a japánok sokkal szkeptikusabbak” – áll a felmérésben.

Az európaiak abban is kevésbé értenek egyet a társaikkal, hogy az MI hatással lesz a karrierjükre. A holland válaszadók közel egyharmada szerint egyáltalán nem lesz hatása, míg Németországban, Franciaországban és Olaszországban csak valamivel több mint 20 százalék gondolja ugyanezt. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a megkérdezett európaiak többsége vagy nem hisz benne, vagy bizonytalan az MI munkahelyi hatásait illetően.