Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.64 0% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF90.29 -0.02% RON/HUF75.02 0% CZK/HUF15.78 0% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.64 0% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF90.29 -0.02% RON/HUF75.02 0% CZK/HUF15.78 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
digitalizáció
Németország
globális verseny
Európa
fiatal
mesterséges intelligencia
technológia
globális dél

Újabb lesújtó listán kénytelen hátul kullogni Európa, ezúttal a mesterséges intelligencia vágta pofon a kontinenst

Indiában, Brazíliában és Dél-Afrikában a fiatalok több mint kétharmada rendszeresen használ generatív mesterséges intelligenciát, míg Európában jóval alacsonyabb az elterjedtség. A mesterséges intelligencia iránti lelkesedés éppen ott a legnagyobb, ahol az infrastruktúra sokszor még kihívásokkal küzd.
VG
2025.12.06, 19:04

Megdöbbentő eredményre jutott egy friss jelentés a mesterséges intelligencia (MI) elterjedéséről. A globális Dél fiataljai jóval nagyobb arányban használják az MI-t, mint az európai kortársaik. Sőt, a globális Dél válik a generatív mesterséges intelligencia (GenMI) leggyorsabb ütemű alkalmazójává – emelte ki cikkében az Euronews a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Cisco technológiai vállalat csütörtökön megjelent kutatásából. A felmérésben több mint 14 ezer ember válaszolt 14 országból 20 kérdésre arról, hogy hogyan használják a generatív MI-t és az internetet.

mesterséges intelligencia, AI, MI, artifical intelligence, távközlés
Megdöbbentő eredményre jutott egy friss jelentés a mesterséges intelligencia elterjedéséről / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Bár az MI az egészségügy és a világgazdaság átalakításával kecsegtet, azok az országok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, vagy képtelenek alkalmazkodni a technológiához, könnyen lemaradhatnak.

A 18 és 35 év közötti fiatalok Indiában, Brazíliában és Dél-Afrikában vezetik az MI-használatot, míg számos európai ország – köztük Németország, Franciaország és Olaszország – jócskán lemarad.

Indiában például a válaszadók 66 százaléka mondta azt, hogy rendszeresen használ generatív MI-t, míg Németországban ez az arány mindössze 19 százalék.

Hol jellemző leginkább a mesterséges intelligencia használata Európában?

Bár az európaiak jóval ritkábban használják az MI-t, mint ázsiai vagy latin-amerikai társaik, a németek, franciák és olaszok fele mégis úgy véli, hogy az MI legalább bizonyos mértékig hasznos. A hollandok óvatosabbak: csupán 44 százalékuk gondolja úgy, hogy az MI-nek van némi haszna.

Ezek az arányok alacsonyabbak a felmérés globális átlagánál: 

világszerte a 35 év alattiak 80 százaléka állította, hogy az MI valamennyire segítségükre van.

„A fiatalabb korosztály (18–35 év) és a feltörekvő gazdaságok lakói nagy optimizmussal tekintenek a generatív MI-re, míg az idősebbek, valamint az európaiak és a japánok sokkal szkeptikusabbak” – áll a felmérésben.

Az európaiak abban is kevésbé értenek egyet a társaikkal, hogy az MI hatással lesz a karrierjükre. A holland válaszadók közel egyharmada szerint egyáltalán nem lesz hatása, míg Németországban, Franciaországban és Olaszországban csak valamivel több mint 20 százalék gondolja ugyanezt. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a megkérdezett európaiak többsége vagy nem hisz benne, vagy bizonytalan az MI munkahelyi hatásait illetően.

Az európai válaszadók ráadásul jóval kisebb arányban vettek részt MI-készségeket fejlesztő képzéseken, mint más kontinensek lakói: a franciák és németek több mint 70 százaléka jelezte, hogy semmilyen MI-vel kapcsolatos képzésben nem vett részt. Spanyolországban és Olaszországban valamivel kedvezőbb a helyzet: ott 68, illetve 64 százalék mondta ugyanezt. Ugyanakkor a német válaszadók 33 százaléka, a hollandok 31 százaléka arról számolt be, hogy munkahelyük az elmúlt évben nyújtott informatikai (IKT) képzést.

Néhány európai ország igyekszik felzárkózni az MI-oktatásban: az olasz válaszadók közel 30 százaléka tervezi, hogy a következő évben MI-képzésen vesz részt, míg Németországban ez az arány jóval alacsonyabb.

A franciák több mint fele jelezte, hogy a jövő évben sem kíván MI-képzésben részt venni.

Az európaiak MI-kurzusra való hajlandósága is elmarad a globális átlagtól. Indiában, Brazíliában és Dél-Afrikában a megkérdezettek közel 60 százaléka tervezi, hogy MI-képzésen vesz részt, hogy jobban megismerkedjen az új technológiával.

Az MI-használók aránya Hollandiában a legmagasabb Európában, a válaszadók 25 százaléka számolt be arról, hogy rendszeresen fordul a technológiához segítségért. Németország viszont a skála másik végén áll 19 százalékkal. 

Bár a jelentés szerint a fiatalabb generációk és a feltörekvő gazdaságok járnak élen az MI és más technológiák alkalmazásában, „ők vannak leginkább kitéve a negatív mellékhatásoknak is”, például a képernyőfáradtságnak és a digitális kapcsolattartás problémáinak.

Az MI-versenyben Európa kullog, de legalább a lufi kidurranása nem fenyegeti

A hagyományos vállalati értékelési gyakorlatok szerint a technológiai óriások sokszorosan túl vannak árazva. A lufielmélet mellett érvelők sokszor hozzák fel példaként a dotcombuborékot és annak kidurranását. Valóban egy évtizedek óta nem látott korrekció jöhet a tőzsdéken? Vagy esetleg egy új korszakba léptünk, ahol már újra kell definiálnunk minden eddigi tudásunkat az árazás határairól?

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
886 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu