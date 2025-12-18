Máris megvan a Hervis utódja: Magyarországra jön a nagy kanadai sportszeráruház – csak sokkal drágább lesz

A kanadai márka franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik — közölte a Lululemon, amely a Hervis utódjaként lép be a magyar piacra.

A Hervis helyére érkezik Magyarországra a kanadai Lululemon sportszermárka / Fotó: Northfoto

A Hervis helyére érkezik a Lululemon

A folyamatos terjeszkedés a Lululemon nemzetközi növekedésének erős eredményeire épül. A kanadai vállalat bejelentette, hogy 2026-ban hat új piacra lép be – ami rekordszám a márka számára egy év alatt – új franchise-partnerségi megállapodásai révén.

A Lululemon jövőre Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában is megjelenik az Arion Retail Group partnerével, a korábban bejelentett indiai piacra lépés mellett, amely a Tata CLiQ-kel kötött partnerség keretében valósul meg.

Ezek a partnerségek a Lululemon innovatív sport- és életmódruházatát és kiegészítőit juttatják el Európába és az ázsiai csendes-óceáni térségbe, jó minőségű termékei számos tevékenységet támogatnak, beleértve a jógát, a futást, az edzést, a teniszt és a golfot.

Már rendelhetők a termékek online

A Lululemon vásárlói Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában a lululemon.eu oldalon keresztül online hozzáférhetnek a márka teljes termékpalettájához, míg az indiai vásárlók a Tata CLiQ Luxury és a Tata CLiQ Fashion online piactereken keresztül vásárolhatják meg a márka termékeit.

Mivel világszerte továbbra is erős a kereslet a Lululemon márka iránt, örömmel bővítjük jelenlétünket és közösségeinket Európában és az ázsiai csendes-óceáni térségben azzal, hogy 2026-ban hat új piacra lépünk be

– mondta Sarah Clark, a Lululemon EMEA régióért felelős alelnöke. „Ezek a piacok mindegyike izgalmas lehetőségeket kínál márkánk számára, és alig várjuk, hogy franchise-partnereinkkel együttműködve innovatív termékeinket és vonzó vendégélményeinket több fogyasztóhoz eljuttathassuk.”

A Lululemon ma már több mint harminc piacon van jelen világszerte, és egyre növekvő piaci részesedéssel rendelkezik Észak-Amerikában, az EMEA régióban, az ázsiai csendes-óceáni térségben és Kínában. Ezek a közelgő piacra lépések újabb fontos lépést jelentenek a Lululemon nemzetközi terjeszkedésében, követve a vállalat nyári olaszországi piacra lépését, valamint a közelmúltban Dániában, Törökországban és Belgiumban franchise-modellje révén megnyitott üzleteket. Az új üzletek megnyitásának előkészületei folytatódnak.