Deviza
EUR/HUF387,75 -0,31% USD/HUF330,69 -0,2% GBP/HUF442,67 -0,09% CHF/HUF416,32 -0,08% PLN/HUF92,23 -0,08% RON/HUF76,16 -0,31% CZK/HUF15,92 -0,19% EUR/HUF387,75 -0,31% USD/HUF330,69 -0,2% GBP/HUF442,67 -0,09% CHF/HUF416,32 -0,08% PLN/HUF92,23 -0,08% RON/HUF76,16 -0,31% CZK/HUF15,92 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53% BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hervis
sportszer
kereskedelem

Máris megvan a Hervis utódja: Magyarországra jön a nagy kanadai sportszeráruház – csak sokkal drágább lesz

A Lululemon 2026-ban hat új piacon nyit üzleteket, ezzel bővítve nemzetközi jelenlétét. A Hervis áruházlánc utódja Magyarország piacára is betör.
VG
2025.12.18, 19:24
Frissítve: 2025.12.18, 19:56

A kanadai márka franchise-megállapodások révén Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában és Indiában is megjelenik — közölte a Lululemon, amely a Hervis utódjaként lép be a magyar piacra.

hervis, lululemon
A Hervis helyére érkezik Magyarországra a kanadai Lululemon sportszermárka / Fotó: Northfoto

A Hervis helyére érkezik a Lululemon

A folyamatos terjeszkedés a Lululemon nemzetközi növekedésének erős eredményeire épül. A kanadai vállalat bejelentette, hogy 2026-ban hat új piacra lép be – ami rekordszám a márka számára egy év alatt – új franchise-partnerségi megállapodásai révén. 

A Lululemon jövőre Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában is megjelenik az Arion Retail Group partnerével, a korábban bejelentett indiai piacra lépés mellett, amely a Tata CLiQ-kel kötött partnerség keretében valósul meg.

Ezek a partnerségek a Lululemon innovatív sport- és életmódruházatát és kiegészítőit juttatják el Európába és az ázsiai csendes-óceáni térségbe, jó minőségű termékei számos tevékenységet támogatnak, beleértve a jógát, a futást, az edzést, a teniszt és a golfot.

A MediaMarkt után a legendás német sportszergyártó is kínai kézbe kerülhet

Már rendelhetők a termékek online

A Lululemon vásárlói Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon és Romániában a lululemon.eu oldalon keresztül online hozzáférhetnek a márka teljes termékpalettájához, míg az indiai vásárlók a Tata CLiQ Luxury és a Tata CLiQ Fashion online piactereken keresztül vásárolhatják meg a márka termékeit.

Mivel világszerte továbbra is erős a kereslet a Lululemon márka iránt, örömmel bővítjük jelenlétünket és közösségeinket Európában és az ázsiai csendes-óceáni térségben azzal, hogy 2026-ban hat új piacra lépünk be

– mondta Sarah Clark, a Lululemon EMEA régióért felelős alelnöke. „Ezek a piacok mindegyike izgalmas lehetőségeket kínál márkánk számára, és alig várjuk, hogy franchise-partnereinkkel együttműködve innovatív termékeinket és vonzó vendégélményeinket több fogyasztóhoz eljuttathassuk.”

A Lululemon ma már több mint harminc piacon van jelen világszerte, és egyre növekvő piaci részesedéssel rendelkezik Észak-Amerikában, az EMEA régióban, az ázsiai csendes-óceáni térségben és Kínában. Ezek a közelgő piacra lépések újabb fontos lépést jelentenek a Lululemon nemzetközi terjeszkedésében, követve a vállalat nyári olaszországi piacra lépését, valamint a közelmúltban Dániában, Törökországban és Belgiumban franchise-modellje révén megnyitott üzleteket. Az új üzletek megnyitásának előkészületei folytatódnak.

Egy óriás kilép a magyar piacról, egy másik óriás belép

Eladja magyarországi és romániai leányvállalatait az Hervis sportáru-kereskedelmi lánc – derül ki a Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi közleményéből, mely szerint a vevő a brit Frasers Group lehet. A brit vállalat inkább korábbi nevén, Sports Directként lehet ismerős a magyar vásárlók számára, és a versenyjogi engedélyek megszerzése után veheti át a Hervis Magyarországot (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) 29 üzletével, valamint a Hervis Romániát (Hervis Sport and Fashion srl.) 49 üzletével. 

A Frasers közleménye szerint a munkavállalókat is átveszik.

A vételárat egyik fél sem hozta nyilvánosságra, ám azt igen, hogy a Hervis többi üzlete, valamint az osztrák, szlovén és horvát alkalmazottak nem érintettek ebben a megállapodásban.

A csoport tavaly Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el, ám ezzel együtt is 43 millió euró veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu