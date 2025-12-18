Amikor arannyal fényezték a stablecoint, és tízezer német munkás tüntetett a magyarok ellen – a legolvasottabb tőkepiaci cikkek 2025 júliusában
Látványos lépést tett a kriptopiac egyik legfontosabb eszközét, a legnagyobb dollárhoz kötött stablecoint, az USDT-t kibocsátó Tether, amikor 80 tonna aranyat helyezett el egy svájci trezorban mintegy 8 milliárd dollárt értékben. Közben újabb kínai autómárka érkezett Európába, és kijött a legjobban fizetett amerikai vezérigazgatók bérlistája is. Ráadásul bezárt egy legendás sajtgyár. Ezek voltak a Világgazdaság legolvasottabb tőkepiaci hírei júliusban.
Tízezres német tüntetés a magyarok ellen
A világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának számító ZF több mint 10 ezer alkalmazottja vonult utcára, hogy tiltakozzon a vállalat költségcsökkentési és eladási tervei ellen – írta a Handelsblatt. A hírnek magyar vonatkozása is volt, szintén a Handelsblatt írt róla, hogy Egerbe helyezheti át a saarbrückeni üzeméből a gyártás egy részét a nehézségekkel küzdő vállalat, miután továbbra is optimalizálni próbálja a működését. Az ügy akkora vihart kavart, hogy a város polgármestere összefogásra biztatta az érdekképviseleteket, hogy
megakadályozzák a leépítéseket és a termelés áthelyezését Magyarországra.
Nyolcvan tonna arannyal fényezték a stablecoint
Látványos lépést tett a kriptopiac egyik legfontosabb eszközét, a legnagyobb dollárhoz kötött stablecoint, az USDT-t kibocsátó Tether, amikor 80 tonna aranyat helyezett el egyetlen svájci trezorban mintegy 8 milliárd dollárt értékben. A Bitcoin Bázis írása azonban rámutat, hogy a kriptoközösségnek más dolgokban vannak kételyei a kibocsátóval szemben, amire az ehhez hasonló akciók nem adnak választ. A vállalat alapítása óta nem volt képes teljes körű, független könyvvizsgálat végrehajtására , noha negyedévente közli mérlegét. Ugyanakkor ezt sem jó szándékából, hanem egy korábbi, a New York-i ügyészséggel kötött peren kívüli egyezségben vállaltak miatt teszi meg a vállalat, hogy biztosítva legyen, valóban minden egyes USDT mögött áll egydollárnyi fedezet. A március 31-i helyzetet tükröző pillanatkép esetében a Tether 149,27 milliárd dolláros eszközállománya áll szemben 143,68 milliárd dollárnyi kibocsátott stablecoinnal, tehát a cég eszközeinek értéke meghaladja a kibocsátott USDT-k értékét, méghozzá 5,59 milliárd dollárral. Ráadásul a készpénz jellegű eszközök állománya csak 121,64 milliárd dollár.
Újabb kínai autómárka hoz gyártást Európába
A Changan Automobile is európai gyár építését tervezi, hogy megerősítse jelenlétét a kontinens autópiacán
– közölte a kínai autómárka egyik vezetője a Reutersnek adott interjúban. Nic Thomas, a Changan európai marketingért, értékesítésért és szervizszolgáltatásokért felelős igazgatója kiemelte: a forgalom gyors növekedése miatt elkerülhetetlen lesz a helyi gyártás. Ennek első lépéseként 2025 őszén megkezdődnek a Deepal S07 elektromos SUV kiszállításai az Egyesült Királyságban. Ezt követően az év végéig kilenc további európai országban is megjelenhet a márka. Az E-cars.hu szemléje szerint több mint ezer márkakereskedés és teljes szervizhálózat kiépítését tervezik egész Európában.
Bezárta legendás magyarországi gyárát a francia multi
Átszervezi magyarországi működését a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. (korábban Pannontej), amelynek keretében Répcelakon bezárta ömlesztettsajt-gyártó üzemét, Veszprémben viszont tovább erősíti a gyártást. A répcelaki gyártás megszűnése egy hosszú folyamat vége, amelynek során minden lehetőséget megvizsgáltak, hogy növelhessék a hatékonyságot. A répcelaki gyár kihasználtsága az elmúlt időszakban alacsony volt, a korszerűsítés pedig olyan mértékű és nehézségű beruházást igényelt volna, amely a társaság szerint gazdaságilag nem volt indokolható, a gyártás hosszú távon már nem volt fenntartható. A tervek szerint az ömlesztettsajt-termékek gyártása fokozatosan a németországi Kemptenben működő korszerű üzembe kerül át.
Jól fizetett vezérigazgatók
Tavaly az S&P 500 indexben szereplő cégek vezérigazgatóinak fizetése átlagosan 10 százalékkal nőtt a 2023-as fizetésekhez mérten, a hatalmas növekedés mögött a részvénypiac felülteljesítése és a vállalati nyereségek megugrása állt. De kik a legjobban fizetett vezérigazgatók Amerikában? Nos, a legjobban fizetett vezérigazgató: Patrick „Rick” W. Smith, az Axon vezére volt 164,5 millió dollárral. Az Axon neve főleg Amerikában cseng ismerősen, ez a cég gyártja ugyanis a Taser sokkolókat és az amerikai rendőrség által használt testkamerákat is. A vállalat árbevétele több mint 30 százalékkal nőtt az elmúlt három év mindegyikében, tavalyi nettó eredménye pedig 377 millió dollárra rúgott. A vállalat részvényárfolyama több mint kétszeresére emelkedett, ami kifejezetten jól jött Rick Smithnek, mivel saját
bónuszai nem csak a cég eredményeihez, de a részvény árfolyamához is kötve vannak.
Az Axon feje és alapítója mindössze 31 201 dolláros alapfizetéssel rendelkezik, ezenfelül csak részvénybónusz formájában kapja a fizetését, ebből tavaly 164 525 721 dollár juttatásra tett szert.