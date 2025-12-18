Deviza
Kikotyogta az uniós tagállam vezetője, mit pletykálnak a brüsszeli folyosókon: Magyarország valami nagy dobásra készül Ukrajna kapcsán

Magyarország kész konstruktívan részt venni az európai uniós egyeztetéseken, de kizárólag olyan megoldásokat hajlandó támogatni, amelyek nem járnak adóemeléssel, megszorításokkal vagy további hitelfelvétellel — nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A tapasztalatok szerint Brüsszelben más európai tagállamok sem örülnének ezeknek a lépéseknek.
VG
2025.12.18, 19:03
Frissítve: 2025.12.18, 19:25

Magyarország alternatív javaslatokat dolgoz ki az Európai Uniónak Ukrajna támogatására a litván elnök szerint — közölte a Politico.

Európai Unió, EU, BrüsszelEurópai Tanács, EU-csúcs, uniós csúcs
Az Európai Unió döntést akar hozni az Európában befagyasztott orosz vagyon sorsáról / Fotó: Emine Kamaci / Shutterstock

Rejtélyes magyar javaslat az Európai Uniónak

A folyosókon arról beszélnek, hogy Magyarország bizonyos javaslatokat vetett fel, de nem kívánok pletykákat kommentálni

– jelentette ki Gitanas Nauseda litván elnök a csúcstalálkozón. Az országok hamarosan megvitatják, miként lehetne megerősíteni Kijev finanszírozását. Ezzel kapcsolatban az elnök úgy fogalmazott: „Vagy minden nagyon gyorsan megoldódik, vagy a folyamat sokkal tovább elhúzódhat.”

Az orosz befagyasztott eszközök felhasználása még nem került le a napirendről. „Nem arról van szó, hogy képviselőink és tanácsadóink meghúztak volna egy vonalat, kijelentve, hogy a folyamat már nem lehetséges” – mondta Nauseda. Ugyanakkor 

elutasította azt az alternatívát, amely a blokk közös költségvetése által garantált uniós hitelfelvételt alkalmazná, ezt „nagyon rossznak” nevezve.

Megjegyezte azt is, hogy ez „egyhangúságot igényelne… ami természetesen potenciálisan magyar ellenállásba ütközhet”.

Ha valami kudarcba fulladna… erről beszélni sem akarok. Minden rendbe jön, remélem

– tette hozzá.

Itt lehet a fordulat Ukrajna finanszírozásában: Magyarország szállíthatja a megoldást az elakadt EU-csúcson

Orbán Balázs is reagált a magyarok nevében

Magyarország nyitott a konstruktív együttműködésre az uniós csúcson, de csak szigorú feltételek mellett – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója – számolt be róla a Világgazdaság. A kormány szerint ugyanis az Ukrajna támogatására javasolt megoldások jelenlegi formájukban nem szolgálják sem Magyarország, sem Európa érdekét. 

Magyarország kész konstruktívan részt venni az európai uniós egyeztetéseken, de kizárólag olyan megoldásokat hajlandó támogatni, amelyek nem járnak adóemeléssel, megszorításokkal vagy további hitelfelvétellel 

– hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Euronewsnak adott interjúban. Mint fogalmazott, amennyiben ilyen javaslat születik, a magyar kormány együttműködő lesz, ellenkező esetben viszont nem lát lehetőséget a kooperációra.

Orbán Balázs egyértelművé tette: Magyarország nem támogatja azokat az opciókat, amelyek az EU asztalán vannak Ukrajna 2026–2027-es pénzügyi és katonai támogatásának biztosítására. Kiemelte, hogy a magyar kormány már a tárgyalások elején jelezte fenntartásait, különösen az orosz vagyon felhasználásával és a közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban.

