Óriási ígéretet kapott Magyarország a legfelsőbb szintről: 300 ezer új munkahely jön létre, egymillió forint lesz az átlagfizetés – 2029 döntő év lesz
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében elmondta: a következő választás tétje az, hogy folytathatják-e ezt a munkát, vagy más irányt vesz az ország. A kormányfő a Várkert Bazárban tartott beszédében elmondta, milyen gazdaságpolitikai intézkedéseket fog tenni a Fidesz a következő ciklusban, ha a magyarok ismét nekik szavaznak bizalmat.
Új munkahelyek tömkelegéről és egymilliós átlagbérről beszélt a miniszterelnök
„Egymillió munkahelyet már létrehoztunk, ma 4,7 millióan dolgoznak, de mi fel akarunk menni ötmillióig” – mondta a kormányfő. Jelezte: ehhez kell még háromszázezer új munkahely, amit meg fognak csinálni. Orbán a fizetésekről is beszélt:
15 éve futtatjuk a béremelési programunkat, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emeltük, de tovább megyünk, és el akarjuk érni az egymillió forintos átlagbért.
Kiemelte: nem vállalták, de bevezették a fix 3 százalékos Otthonteremtési Programot. Hozzátette, hogy ezzel a fiatalokat segítik:
Egész Európában nálunk juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok.
Ezt mutatják a munkaerőpiaci adatok
Ma több mint egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben, a foglalkoztatottak száma 4,6–4,7 millió körül alakul – írta a Magyar Nemzet . Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség történelmi mélypontra csökkent. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint hatezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezres csökkenés. A foglalkoztatási ráta a 20–64 évesek körében meghaladja az uniós átlagot, ami azt jelzi: Magyarországnak ma már nem leszakadó, hanem felzárkózó munkaerőpiaca van.
Orbán Viktor: a kormány teljesítette a vállalásait
A miniszterelnök évértékelőjében felidézte: a gazdaságban „zúzós rock and rollt” ígértek, és ezt végre is hajtották. Megőrizték a munkahelyeket, küzdöttek a meglévő gyárakért, miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás, és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban. Kiemelte azt is, hogy
miközben más országokból kivonják az amerikai tőkét, Magyarországon rekordot döntöttek az amerikai beruházások, ami – hangsúlyozta – Donald Trump nélkül nem valósulhatott volna meg.
A kormány adózási áttöréseket is vállalt, amelyeket Orbán Viktor szerint szintén végrehajtottak. Meghirdették a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázását, amely egymillió családot érint, bevezették
- a csed
- és a gyed
teljes személyi jövedelemadó-mentességét, valamint kifizették a fegyveres testületek számára ígért hathavi fegyverpénzt is. Mindezt úgy, hogy közben a költségvetési hiányt mérsékelték. A miniszterelnök emlékeztetett: immár 15 éve dolgoznak egy családalapú Magyarország felépítésén.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a családokat Magyarországon elsősorban az édesanyák tartják össze, ezért őket kell megerősíteni. Megfogalmazása szerint az ország jövője azon múlik, hogy az édesanyák anyagi biztonságban érezhessék magukat. Ennek részeként idén félmillió, jövőre pedig már egymillió édesanya válik élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentessé.