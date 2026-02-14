Óriási ígéretet kapott Magyarország a legfelsőbb szintről: 300 ezer új munkahely jön létre, egymillió forint lesz az átlagfizetés – 2029 döntő év lesz

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében elmondta: a következő választás tétje az, hogy folytathatják-e ezt a munkát, vagy más irányt vesz az ország. A kormányfő a Várkert Bazárban tartott beszédében elmondta, milyen gazdaságpolitikai intézkedéseket fog tenni a Fidesz a következő ciklusban, ha a magyarok ismét nekik szavaznak bizalmat.

Orbán Viktor beszélt a kormány gazdaságpolitikai céljairól / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Új munkahelyek tömkelegéről és egymilliós átlagbérről beszélt a miniszterelnök

„Egymillió munkahelyet már létrehoztunk, ma 4,7 millióan dolgoznak, de mi fel akarunk menni ötmillióig” – mondta a kormányfő. Jelezte: ehhez kell még háromszázezer új munkahely, amit meg fognak csinálni. Orbán a fizetésekről is beszélt:

15 éve futtatjuk a béremelési programunkat, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emeltük, de tovább megyünk, és el akarjuk érni az egymillió forintos átlagbért.

Kiemelte: nem vállalták, de bevezették a fix 3 százalékos Otthonteremtési Programot. Hozzátette, hogy ezzel a fiatalokat segítik:

Egész Európában nálunk juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok.

Ezt mutatják a munkaerőpiaci adatok

Ma több mint egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint 2010-ben, a foglalkoztatottak száma 4,6–4,7 millió körül alakul – írta a Magyar Nemzet . Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség történelmi mélypontra csökkent. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026 januárjában 224 130 volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint hatezer, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezres csökkenés. A foglalkoztatási ráta a 20–64 évesek körében meghaladja az uniós átlagot, ami azt jelzi: Magyarországnak ma már nem leszakadó, hanem felzárkózó munkaerőpiaca van.

Orbán Viktor: a kormány teljesítette a vállalásait

A miniszterelnök évértékelőjében felidézte: a gazdaságban „zúzós rock and rollt” ígértek, és ezt végre is hajtották. Megőrizték a munkahelyeket, küzdöttek a meglévő gyárakért, miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás, és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban. Kiemelte azt is, hogy

miközben más országokból kivonják az amerikai tőkét, Magyarországon rekordot döntöttek az amerikai beruházások, ami – hangsúlyozta – Donald Trump nélkül nem valósulhatott volna meg.

A kormány adózási áttöréseket is vállalt, amelyeket Orbán Viktor szerint szintén végrehajtottak. Meghirdették a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázását, amely egymillió családot érint, bevezették

a csed

és a gyed

teljes személyi jövedelemadó-mentességét, valamint kifizették a fegyveres testületek számára ígért hathavi fegyverpénzt is. Mindezt úgy, hogy közben a költségvetési hiányt mérsékelték. A miniszterelnök emlékeztetett: immár 15 éve dolgoznak egy családalapú Magyarország felépítésén.