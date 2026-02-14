Kemény üzenetet küldött Európának az amerikai külügyminiszter – "nem akarunk a Nyugat irányított hanyatlásának a bábái lenni"

Megerősítette Európa és az Egyesült Államok közötti szövetség fontosságát Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián szombaton elmondott beszédében, ám beszédében kiemelte azt is, hogy a berlini fal leomlását követő nyitottt határok politikája buta ötlet volt, ami sokba került az Atlanti-óceán mind a két partján.

Kemény üzenetet külkdött Európának az amerikai külügyminiszter – "nem akarunk a Nyugat irányított hanyatlásának a bábái lenni" / Fotó: AFP

Európa sorsa nem közömbös Amerika számára, ám Rubio szerint a hibákkal is szembe kell nézni

Rubio szerint Európa sorsa sosem lesz közömbös az amerikaiaknak, ám a szabadkereskedelmi rendszert is kritizálta. Az amerikai külügyminiszter szerint míg mások a gazdaságukba fektettek, a Nyuagt kiszervezte a szuverenitását és a "klímakultusz" megbékítését tűzte ki célul – írja a BBC. Rubio ezután arról beszélt, hogy a Nyugat példátlan tömeges migrációnak nyitott kaput, ami a jövőnket fenyegeti. Azonban Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok a megújulás és helyreállítás politikáját tűzte ki célul. Erre önállóan is készen áll, ám szeretné ezt Európával együtt csinálni.

Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy mind Amerika, mind Európa ugyanannak a civilizációnak, a nyugati civilizációnak a része.

Európának túl kell élnie

– fogalmazott Rubio, aki szerint a két kontinens sorsa összefonódott. Hozzátette, hogy a Nyugat felvirágzásának a kulcsa a határok ellenőrzése, ami nem xenofóbia, hanem a nemzeti szuverenitás alapja. A határok biztosítása sürgős, annak elmulasztása a társadalom szövetét és a civilizációnk túlélését fenyegeti az amerikai diplomata szerint.

A régi rend intézményeinek meg kell újulnia

Bár Rubio szerint nem kell elhagynunk a nemzetközi együttműködés szervezeteit vagy lebontanunk a régi rend globális intézményeit, de azokat meg kell reformálni és újra kell építeni. Bár véleménye szerint az ENSZ még mindig lehet a jó eszköe a világban, a szervezet nem tudott választ adni napjaink legégetőbb kérdéseire. Ezzel szemben amerikai vezetéssel sikerült elérni a tűzszünetet Gázában és tárgyalóasztalhoz ültetni Ukrajnát és Oroszországot.