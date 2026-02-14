Bejelentés: felújítja a MÁV az ország egyik legfontosabb és legrosszabb állapotú vasútvonalát – már a nyáron nekiállnak

Az ország egyik kulcsfontosságú vasútvonalának felújítását jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV vezérizgatója szombat reggel a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Az ország és a budapesti vasúti infrastruktúra Achilles-sarkának begyógyítását ígéri Hegyi Zsolt.

A napokban megjelentek a szükséges közbeszerzések, 2026 nyarán ugyanis felújíjuk a vasútonalat a Kőbánya-Kispest és a Nyugati pályaudvar között

– mondta Hegyi Zsolt, aki hozzátette, ez az egyik legforgalmasabb vasúti szakasz ma Magyarországon. Naponta 230 vonat, évente pedig több tízmillió utas utazik itt. A pálya ma leromlott állapotú, 40 és 60 kilométer per órás lassújelekkel, az utolsó átfogú felújítást a 60-as években kapta.

Hangsúlyozta, eljött az idő, hogy MÁV rendbe tegye, idén nyáron padlástól a plafonig felújítják, és eltüntetnek róla minden sebességkorlátozást.

Ezenfelül Kőbánya-Kispesten felújítják a teljes vágányhálózatot, megoldják a perontető szigetelését és „gatyába rázzák” a gyalogos felüljárót is.

A vágányok felújítása egész nyáron tart majd, a kiegészítő munkálatok az őszig is elhúzódnak. A munkák után a menetidő 3 perccel rövidül majd. A beruházás 12 milliárd forint, amit a MÁV saját forrásából biztosít. Hangsúlyozta, hogy a MÁV-nak képesnek kell lennie, hogy saját forrásból oldja meg a szükséges pályakarbantartásokat.