A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter már most kormányfőnek képzeli magát, ezért a Müncheni Biztonsági konferencián Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel tárgyalt pénteken, amiről az X-en is beszámolt mind a két politikus.

Magyar Péternek mindent megígért Donald Tusk / Fotó: X / Magyar Péter

Donald Tusk máris megígérte az uniós pénzeket Magyar Péternek

Tusk azt írta, hogy vannak akik Varsót Budapestté változtatták volna, ám ma Budapest akar Varsóvá válni.

A lengyel kormányfő emellett Magyar Péter bejegyzése szerint máris megígérte, hogy ha a Tisza hatalomra jut, úgy Lengyelország támogatni fogja a Magyarországnak járó 8 ezermilliárd forint felszabadítását.

Az ellenzéki politikus szerint a beszélgetés barátságos hangvételű volt, és Magyar Péter egy sor ígéretet is tett, amennyiben pártja hatalomra kerülne az áprilisi választáson. A két politikus egyetértett az ukrajnai háború mielőbbi lezárása érdekében tett erőfeszítésekben, és abban, hogy mielőbb helyre kell állítani a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Tusk és Magyar Péter szerint szükség van Európa külső határainak védelmére is, valamint a kontinens versenyképességének és a transzatlanti kapcsolatoknak az erősítésére is. A Tiszás politikus ugyanakkor azt is elmondta Tusknak, hogy sem a pártja, sem a magyarok többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított csatlakozását az Európai Unióhoz. Magyar Péter emellett azt is bejelentette bejegyzésében, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulójára meghívta Budapestre a lengyel miniszterelnököt – derül ki a TVN24 összefoglalójából.

A találkozó előtt az ellenzéki vezető azt is jelezte, hogy a Tisza készen áll helyreállítani a lengyel–magyar kapcsolatokat, és nem fog nemzetközi bűnözőket befogadni. Ezzel a Magyarországon menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyminiszterre utalt, akit Lengyelországban köröznek.