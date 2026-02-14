Deviza
választás
Tállai András
baleset
kampány

Autóbalesetet szenvedett az államtitkár, útzárat kellett elrendelni: pontosan elmondta, mi történt – "Természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam"

Lakossági fogadóórára igyekezett a politikus, amikor balesetet szenvedett. Tállai András és kolléganője azonban jól vannak, csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.
VG
2026.02.14, 14:21
Frissítve: 2026.02.14, 15:46

Lakossági fogadóórára igyekezett Tállai András, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára szombaton. Erről maga a politikus számolt be Facebook-oldalán, ám mindenkit megnyugtatott, kolléganőjével csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, a balesetnek más érintettje nem volt.

Tállai András könnyebb sérüléseket szenvedett a baleset során / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock (illusztráció)

Tállai András azt is közölte, hogy ő vezette a szolgálati autóját a baleset idején, és köszönetet mondott a kiérkező szolgálatoknak is a precíz, pontos és mindenre kiterjedő munkájukért és emberségükért.

A képviselő szerint az ilyenkor szükséges teszteket is elvégezték, de természetesen nem állt semmilyen befolyásoltság alatt. A politikus emellett azoktól is elnézést kért, akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott.

A dél-borsodiak képviselete nem áll meg, rövid időn belül találkozunk! Együtt, előre!

– zárta bejegyzését Tállai András.

