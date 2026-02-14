Deviza
Otthon Start Program
Évértékelő 2026
Orbán Viktor

Orbán Viktor egyszer és mindenkorra megmondta, mi lesz a 3 százalékos hitel sorsa a választás után: erre készüljön, aki fel akarja venni az Otthon Startot

A miniszterelnök világosan kijelentette, hogy mi lesz a 3 százalékos hitel sorsa a választások után. Orbán Viktor elmondta azt is: a cél, hogy minden fiatalnak legyen otthona. Arról is beszélt, hogy Európában Magyarországon juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok, ami nem véletlen, hanem tudatos kormányzati beavatkozás eredménye.
VG
2026.02.14, 14:05

Egész Európában nálunk juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok – mondta szombati évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A kormányfő kijelentette, hogy végigvisszük a fix 3 százalékos lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meg nem lesz a saját otthona.

LUS_IMG_4420Otthon Start Program Orbán
Orbán Viktor beszélt az Otthon Start programról is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lakhatás kérdését az idei évértékelő egyik fontos témájává tette a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint egész Európában Magyarországon juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok, ami nem véletlen, hanem tudatos kormányzati beavatkozás eredménye. A kormányfő egyértelművé tette: a fix 3 százalékos lakáshitel nem átmeneti eszköz, hanem a következő ciklusban is a lakáspolitika része marad. A miniszterelnök szerint az állam nem hagyhatja magára a lakáspiacot akkor, amikor a magas kamatkörnyezet kiszorítaná az első lakást vásárlókat.

Orbán Viktor világossá tette: az Otthon Start nem csak egy árpilisig tartó kampányfogás

A beszédben elhangzottak alapján a fix 3 százalékos hitel sorsa a választások után sem kérdéses:

a konstrukciót nem kifutó programnak, hanem hosszabb távon is fenntartandó eszköznek tekinti a kormány.

Orbán Viktor szerint a cél az, hogy a fiatalok és a családalapítás előtt állók kiszámítható feltételek mellett juthassanak saját otthonhoz, függetlenül a piaci kamatok ingadozásától.

A 3 százalékos hitel nem kampányígéret, hanem lakáspolitikai alap

A kormány értelmezésében a kedvezményes hitel nem egyszeri beavatkozás, hanem a lakhatási stratégia egyik tartóoszlopa. A fix kamatozás hosszú távon tervezhető törlesztést biztosít, miközben a konstrukcióhoz kapcsolódó feltételek, így

  • az árkorlátok
  • és jogosultsági szabályok

azt szolgálják, hogy a program ne a befektetési célú vásárlásokat, hanem a tényleges lakhatási igényeket erősítse.

Orbán Viktor évértékelője alapján a kormány a következő ciklusban sem engedi el ezt az eszközt. A lakáspolitikát nem kizárólag piaci kérdésként kezeli, hanem olyan területként, ahol az állami jelenlét – különösen a fiatalok esetében – versenyképességi és demográfiai kérdés is.

Otthon Start: felpörgött a kereslet, jön az új lakásépítési hullám

Az Otthon Start program egyszerre élénkítette a lakáspiaci keresletet, és kényszerítette árkorlátok közé a fejlesztőket. A hiteligénylések száma már meghaladja a tizenötezret, miközben országszerte több mint hatezer új lakás építése indult el kiemelt beruházásként. A következő évek átadási hulláma és az árplafon együtt fékezheti a budapesti drágulást, ám vidéken további áremelkedésre adhat teret.

Így illeszkedik a program a gazdasági stratégiába

A fix 3 százalékos hitel az Otthon Start program részeként vált elérhetővé, amelyről a Világgazdaság korábbi cikkeiben is részletesen foglalkozott. A konstrukció érdemben élénkítette az első lakást vásárlók keresletét, miközben a piaci kamatszint mellett sokak számára ez maradt az egyetlen reális belépési pont a lakáspiacra.

Gazdasági oldalról a program egyik legfontosabb hatása a kiszámíthatóság: a fix kamatozás nemcsak a háztartások pénzügyi biztonságát növeli, hanem tompítja a lakáspiac ciklikusságát is. A program széles körben elérhető, nem kizárólag családalapításhoz kötött, így a fiatal munkavállalók számára is valós alternatívát jelent.

A kormányfő évértékelőjének üzenete alapján a 3 százalékos hitel a következő időszakban is ennek a lakáspolitikai logikának a része marad. Nem választási ígéretként, hanem tartós gazdaságpolitikai eszközként, amelynek részletei a piaci környezethez igazodhatnak, de az alapelve változatlan marad.

