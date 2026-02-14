Orbán Viktor egyszer és mindenkorra megmondta, mi lesz a 3 százalékos hitel sorsa a választás után: erre készüljön, aki fel akarja venni az Otthon Startot

Egész Európában nálunk juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok – mondta szombati évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A kormányfő kijelentette, hogy végigvisszük a fix 3 százalékos lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meg nem lesz a saját otthona.

Orbán Viktor beszélt az Otthon Start programról is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lakhatás kérdését az idei évértékelő egyik fontos témájává tette a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint egész Európában Magyarországon juthattak legkönnyebben lakáshoz a fiatalok, ami nem véletlen, hanem tudatos kormányzati beavatkozás eredménye. A kormányfő egyértelművé tette: a fix 3 százalékos lakáshitel nem átmeneti eszköz, hanem a következő ciklusban is a lakáspolitika része marad. A miniszterelnök szerint az állam nem hagyhatja magára a lakáspiacot akkor, amikor a magas kamatkörnyezet kiszorítaná az első lakást vásárlókat.

Orbán Viktor világossá tette: az Otthon Start nem csak egy árpilisig tartó kampányfogás

A beszédben elhangzottak alapján a fix 3 százalékos hitel sorsa a választások után sem kérdéses:

a konstrukciót nem kifutó programnak, hanem hosszabb távon is fenntartandó eszköznek tekinti a kormány.

Orbán Viktor szerint a cél az, hogy a fiatalok és a családalapítás előtt állók kiszámítható feltételek mellett juthassanak saját otthonhoz, függetlenül a piaci kamatok ingadozásától.

A 3 százalékos hitel nem kampányígéret, hanem lakáspolitikai alap

A kormány értelmezésében a kedvezményes hitel nem egyszeri beavatkozás, hanem a lakhatási stratégia egyik tartóoszlopa. A fix kamatozás hosszú távon tervezhető törlesztést biztosít, miközben a konstrukcióhoz kapcsolódó feltételek, így

az árkorlátok

és jogosultsági szabályok

azt szolgálják, hogy a program ne a befektetési célú vásárlásokat, hanem a tényleges lakhatási igényeket erősítse.

Orbán Viktor évértékelője alapján a kormány a következő ciklusban sem engedi el ezt az eszközt. A lakáspolitikát nem kizárólag piaci kérdésként kezeli, hanem olyan területként, ahol az állami jelenlét – különösen a fiatalok esetében – versenyképességi és demográfiai kérdés is.

Otthon Start: felpörgött a kereslet, jön az új lakásépítési hullám Az Otthon Start program egyszerre élénkítette a lakáspiaci keresletet, és kényszerítette árkorlátok közé a fejlesztőket. A hiteligénylések száma már meghaladja a tizenötezret, miközben országszerte több mint hatezer új lakás építése indult el kiemelt beruházásként. A következő évek átadási hulláma és az árplafon együtt fékezheti a budapesti drágulást, ám vidéken további áremelkedésre adhat teret.

Így illeszkedik a program a gazdasági stratégiába

A fix 3 százalékos hitel az Otthon Start program részeként vált elérhetővé, amelyről a Világgazdaság korábbi cikkeiben is részletesen foglalkozott. A konstrukció érdemben élénkítette az első lakást vásárlók keresletét, miközben a piaci kamatszint mellett sokak számára ez maradt az egyetlen reális belépési pont a lakáspiacra.