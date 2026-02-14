Orbán Viktor mindenkit megdöbbentett az évértékelőn, olyat tett, amit egyáltalán nem szokott: iszonyú pénzekről rántotta le a leplet – ezért akarják megbuktatni a kormányt?
És most nézzük a számokat, amelyek érthetővé teszik, miért akarják leváltani a nemzeti kormányt, és mit keres itt a Shell meg az Erste – Orbán Viktor az évértékelő beszédének egy pontján eddig nem hallott állításokat tett a magyar gazdaságpolitikáról.
Ő maga is érezte, hogy szokatlan dologra vállalkozott, fel is hívta rá a figyelmet, hogy
kedves barátaim, most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersem.
Azért döntött mégis úgy, hogy ezt megteszi, mert azt reméli tőle, hogy ezzel megválaszolja azt a gyakran hallott értetlenkedő kérdést is, hogy miből futja Magyarországnak
- Európa legbőkezűbb családtámogatására,
- rezsicsökkentésre,
- 13. és 14. havi nyugdíjra,
- az új gyárakra,
- Budapesti történelmi épületek, sőt, egész városnnegyedek újjáépítésére,
- a Magyar Falu programra,
- diákhitelre,
- munkáshitelre,
- fix 3 százalékos első otthonteremtésre.
A választ így még nem lehetett hallani.
Orbán Viktor mindenkit megdöbbentett az évértékelőn: iszonyú pénzekről rántotta le a leplet
A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel hatalmas pénzeket vontak el.
Összesen 14 956 milliárd forintot.
És ez még nem minden, merthogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek további 1922 milliárd forintot. Ezt udvariasan társadalmi felelősség-vállalásnak hívják, vagy úgy, hogy bevonták őket a közteherviselésbe.
Nem mentek tönkre. Így is szépen kerestek. De ha nem Fidesz kormány lenne, ma 14 956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Csoda, ha vicsorognak? Az első céljuk az, hogy megakadályozzák, hogy 2026-ban bevonjuk tőlük az esedékes 1922 milliárd forintot! Ha ez sikerül, megkezdik a visszagyűjtését annak a 14 956 milliárd forintnak, amit eddig elvettünk és odaadtunk a magyar embereknek. Erről van szó. Ha hagyjuk, hogy a Tisza-Brüsszel nagy tőkekoalíció kormányra kerüljön, mert ki fogják zsebelni a magyar családokat – vezette le.
Szerinte ők abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akar. A Tisza kielégítheti a politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba.
Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés. Családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek.
Orbán Viktor szerint a dejavu érzés nem véletlen. Ez már volt egyszer, ezt a filmet már láttuk, megtörtént Magyarországgal 2002-ben. Akkor is szóltak: ha a szocialisták nyerik a választást, a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt és mindent elvesznek. "Az ország fele sajnos nem hallgatott ránk, drágán megfizettük az árát, az egész ország, minden család nyögte 8 éven át".
Letagadták, hogy gázáremelésre készülnek – pont úgy, ahogy most a tiszások –, majd 15 alkalommal emelték fel a gáz árát a nyolc keserves év alatt. Azt is mondták, ami jó, azt tovább viszik, otthon támogatás, Széchenyi terv Egy év múlva nem volt se lakáshitel, se Széchenyi terv.
Az úgy van, kedves barátaim! hogy a magyar ember gyorsan megszokja a jót, a rosszra viszont nem szívesen emlékszik. Okos nép a miénk. Régi dolog ez, Dante is megírta rólunk több mint 700 évvel ezelőtt. Mert hát nekünk is szentelt néhány sort az Isteni színjátékban. Így szól, idézem: Ó boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már". Jelentem, kedves mester, azon vagyunk – zárta le ezt a blokkot a magyar miniszterelnök.