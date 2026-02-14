Orbán Viktor mindenkit megdöbbentett az évértékelőn, olyat tett, amit egyáltalán nem szokott: iszonyú pénzekről rántotta le a leplet – ezért akarják megbuktatni a kormányt?

És most nézzük a számokat, amelyek érthetővé teszik, miért akarják leváltani a nemzeti kormányt, és mit keres itt a Shell meg az Erste – Orbán Viktor az évértékelő beszédének egy pontján eddig nem hallott állításokat tett a magyar gazdaságpolitikáról.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ő maga is érezte, hogy szokatlan dologra vállalkozott, fel is hívta rá a figyelmet, hogy

kedves barátaim, most úgy fogok beszélni, olyan tényeket fogok önöknek bemutatni, amit így nem szoktam. Tényeket, amikről beszélni sem szoktam ilyen nyersem.

Azért döntött mégis úgy, hogy ezt megteszi, mert azt reméli tőle, hogy ezzel megválaszolja azt a gyakran hallott értetlenkedő kérdést is, hogy miből futja Magyarországnak

Európa legbőkezűbb családtámogatására,

rezsicsökkentésre,

13. és 14. havi nyugdíjra,

az új gyárakra,

Budapesti történelmi épületek, sőt, egész városnnegyedek újjáépítésére,

a Magyar Falu programra,

diákhitelre,

munkáshitelre,

fix 3 százalékos első otthonteremtésre.

A választ így még nem lehetett hallani.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel hatalmas pénzeket vontak el.

Összesen 14 956 milliárd forintot.

És ez még nem minden, merthogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek további 1922 milliárd forintot. Ezt udvariasan társadalmi felelősség-vállalásnak hívják, vagy úgy, hogy bevonták őket a közteherviselésbe.

Nem mentek tönkre. Így is szépen kerestek. De ha nem Fidesz kormány lenne, ma 14 956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Csoda, ha vicsorognak? Az első céljuk az, hogy megakadályozzák, hogy 2026-ban bevonjuk tőlük az esedékes 1922 milliárd forintot! Ha ez sikerül, megkezdik a visszagyűjtését annak a 14 956 milliárd forintnak, amit eddig elvettünk és odaadtunk a magyar embereknek. Erről van szó. Ha hagyjuk, hogy a Tisza-Brüsszel nagy tőkekoalíció kormányra kerüljön, mert ki fogják zsebelni a magyar családokat – vezette le.