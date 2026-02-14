Fotógaléria mutatja, milyen hírességek jelentek meg Orbán Viktor évértékelő beszédén: meglepő nevek tűntek fel

Néhány perccel ezelőtt megkezdődött Orbán Viktor 2026-os évértékelő beszéde. Az élő tudósítás itt követhető.

Orbán Viktor évrétékelő beszéde: meglepő, milyen híres emberek tűntek fel / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A fő hangsúly természetesen a magyar miniszterelnök mondanivalóján van, ugyanakkor érdekes megfigyelni a közönség sorait is. Márcsak azért is, mert számos híresség tűnt fel, olyan nevek is, akik meglepetést okozhatnak.

Orbán Viktor: meglepő, milyen híres emberek tűntek fel a 2026-os évértékelőn

Az ismert közéleti szereplőkről a miniszterelnök Facebook-oldalán jelent meg fotógaléria. Van köztük olyan, aki ismerős már kormányzati, kormánypárti rendezvényekről, de olyan is, aki talán most tette először tiszteletét ilyen eseményen.

Szabó Zsófi és Curtis jól ismert a Háború Ellenes Gyűlésekről, amelyeken házigazdaként, fellépőként rendszeresen részt vettek. Ott van Kucsera Gábor kétszeres világbajnok magyar kajakozó, olimpikon.

Meglepetést okozhatott viszont, hogy feltűnt Jaber hiphopelőadó és Kaszás Márk TikTok-jelenség is.

Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere ugyancsak megjelent az évértékelőn, ahogy Hajas László fodrász, Hajdú Péter műsorvezető, Németh Kristóf színész, Botka Endre labdarúgó, Rácz Béla influencer, Dopeman, Zalatnay Sarolta zeneművészek is.

Orbán Viktor beszédét a Világgazdaság részletesen is feldolgozza, de alább maga a beszéd is megtekinthető teljes egészében.