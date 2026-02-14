Szombaton tartja immáron 27. évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök, aki a Várkert Bazárban fog beszélni tavalyi évről és az idei kilátásokról. A műfajt a kormányfő honosította meg Magyarországon, 1999. február 4-én adott először diagnózist az ország állapotáról és vázolta fel a jövőbeni terveit. Azóta a politikai riválisai is átvették a gyakorlatot, ám egyik sem volt hosszú életű. A mostani idei beszédnek külön jelentőséget ad, hogy szűk két hónap múlva Magyarországon országgyűlési választást tartanak. Orbán Viktor az évértékelő beszédei során számtalanszor adott teret nagy horderejű gazdasági bejelentéseknek, tavaly például itt hirdette meg a két és háromgyermekes szja-mentességét és a családi adókedvezmény megduplázását.

Orbán Viktor: ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat