Lassan nincs olyan hét, hogy ne küldene valami otromba üzenetet Volomidir Zelenszkij Orbán Viktornak. Az ukrán államfő jelenleg a müncheni biztonsági konferencián tartózkodik, ahol európai vezető politikusok, katonai vezetők és az ameriai külügyminiszter is az orosz–ukrán hábororúról tárgyaltak. Bár a magyar kormányfő éppen 27. évértékelőjét tartotta Budapesten, természetesen ezúttal sem maradt el a kritizálása az ukrán elnök részéről.

Münchenben is beleszállt Orbánba Zelenszkij: szerinte az ukránok miatt gondolkodhat azon a magyar kormányfő, hogyan növessze a hasát / Fotó: AFP

Az Index tudósítása szerint, mielőtt Zelenszkij belekezdett volna beszédébe, a közönség hosszú tapssal fogadta az ukrán elnököt, aki először diplomatikusan megköszönte, hogy foglalkoznak Ukrajnával, az ország függetlenségével, legfőbbképp azoknak, akik ebbe komoly munkát tesznek.

Külön kiemelte Németországot, Mark Rutte NATO-főtitkárt, Ursula von der Leyen Európai Bizottság-elnököt, Roberta Metsolát, az EP elnökét, valamint „minden barátunkat az Egyesült Államokból és Európából”.

Beszédét azzal kezdte, köszöni az európai partnereiknek, akik légvédelmi rendszereket és ezekhez lőszert biztosítanak az ukrán katonáknak – szerinte ezek valóban életmentők. Külön kiemelte a PURL-kezdeményezést, amelynek során európai országok az Egyesült Államoktól vásárolnak fegyvereket Ukrajnának – ennek kapcsán külön megköszönte Németország, Norvégia és Hollandia hozzájárulását.

Elmondta, hogy nemrégiben Oroszország egy éjszaka 24 ballisztikus rakétát és közel 200 drónt lőtt ki ukrán városokra, de ez mindennapos. Azt is mondta, csak januárban összesen hatezernél több drónt, 158 rakétát és 5500 bombát dobtak le Ukrajnára.

Képzeljék el ezt a saját városaik felett. Lerombolt utcák, lerombolt otthonok, föld alá épített iskolák. Ez a mindennapos élet Ukrajnában Oroszország miatt

– fogalmazott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint ugyan Iránnal nincs határa, sem pedig közvetlen konfliktusa, viszont ennek ellenére az iráni rezsim továbbra is fegyvereket ad el Oroszországnak, amivel ukránokat ölnek meg.