Münchenben is beleszállt Orbánba Zelenszkij: szerinte az ukránok miatt gondolkodhat azon a magyar kormányfő, hogyan növessze a hasát
Lassan nincs olyan hét, hogy ne küldene valami otromba üzenetet Volomidir Zelenszkij Orbán Viktornak. Az ukrán államfő jelenleg a müncheni biztonsági konferencián tartózkodik, ahol európai vezető politikusok, katonai vezetők és az ameriai külügyminiszter is az orosz–ukrán hábororúról tárgyaltak. Bár a magyar kormányfő éppen 27. évértékelőjét tartotta Budapesten, természetesen ezúttal sem maradt el a kritizálása az ukrán elnök részéről.
Münchenben is beleszállt Orbánba Zelenszkij: szerinte az ukránok miatt gondolkodhat azon a magyar kormányfő, hogyan növessze a hasát
Az Index tudósítása szerint, mielőtt Zelenszkij belekezdett volna beszédébe, a közönség hosszú tapssal fogadta az ukrán elnököt, aki először diplomatikusan megköszönte, hogy foglalkoznak Ukrajnával, az ország függetlenségével, legfőbbképp azoknak, akik ebbe komoly munkát tesznek.
Külön kiemelte Németországot, Mark Rutte NATO-főtitkárt, Ursula von der Leyen Európai Bizottság-elnököt, Roberta Metsolát, az EP elnökét, valamint „minden barátunkat az Egyesült Államokból és Európából”.
Beszédét azzal kezdte, köszöni az európai partnereiknek, akik légvédelmi rendszereket és ezekhez lőszert biztosítanak az ukrán katonáknak – szerinte ezek valóban életmentők. Külön kiemelte a PURL-kezdeményezést, amelynek során európai országok az Egyesült Államoktól vásárolnak fegyvereket Ukrajnának – ennek kapcsán külön megköszönte Németország, Norvégia és Hollandia hozzájárulását.
Elmondta, hogy nemrégiben Oroszország egy éjszaka 24 ballisztikus rakétát és közel 200 drónt lőtt ki ukrán városokra, de ez mindennapos. Azt is mondta, csak januárban összesen hatezernél több drónt, 158 rakétát és 5500 bombát dobtak le Ukrajnára.
Képzeljék el ezt a saját városaik felett. Lerombolt utcák, lerombolt otthonok, föld alá épített iskolák. Ez a mindennapos élet Ukrajnában Oroszország miatt
– fogalmazott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint ugyan Iránnal nincs határa, sem pedig közvetlen konfliktusa, viszont ennek ellenére az iráni rezsim továbbra is fegyvereket ad el Oroszországnak, amivel ukránokat ölnek meg.
Az államfő szerint Oroszország agresszív terveit leginkább az összefogással lehet megállítani, miközben Putyin azt próbálja elérni, hogy megtörje ezt az egységet Európában, a transzatlanti kapcsolatokban, ami ellen szerinte a legjobb válasz az egység. Emiatt az újabb szankciók mellett érvelt – szerinte az orosz árnyékflotta elleni szankciók hatásosak, amit folytatni kell.
Úgy véli, hogy Putyin jelenleg nem aggódik a veszteségei miatt, de van egy olyan szint, ami felett ezt már nem hagyhatja figyelmen kívül, emiatt kell minél drágábbá tenni a háborút Oroszország számára. Emiatt az ukránok célja, hogy havonta ötvenezer orosz katonát sebesítsenek meg.
Nem maradt ki Orbán sem
Zelenszkij aztán arról kezdett el beszélni, hogy az ukrán katonák egész Európát védik: azt, hogy szabad és független legyen Lengyelország, a balti államok, Moldova, és ne legyen diktatúra Romániában.
Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira
– mondta, és a tudósítás szerint ezért a gondolatáért a közönség megtapsolta.
Zelenszkij: Putyin nem akar békét
Zelenszkij szerint Putyin nem akar békét. Az orosz elnök ugyan magára cárként tekint, de valójában a háború rabszolgája, az ukrán elnök szerint emiatt is van szüksége Ukrajnának erős biztonsági garanciákra, hiszen azok nélkül a befejezés nem a háború végét, csak szünetét jelentené.
Úgy véli, hogy mindent megtettek, hogy megakadályozzák a háborút, de az előző amerikai adminisztrációtól nem kaptak elég segítséget ehhez – állítása szerint egyszer egy amerikai tábornok azt ajánlotta neki, amikor az oroszok csapatösszevonásokat hajtottak végre az ukrán határ mellett, hogy ássanak árkot.
Ukrajna NATO-csatlakozása kapcsán amellett érvelt, hogy arról a NATO-tagállamoknak kellene dönteniük, nem Oroszországnak, és szerinte hiba lenne kihagyni az ukrán hadsereget a katonai szövetségből, hiszen jelenleg a legerősebb Európában.
A béketárgyalásokról azt mondta, szerinte Oroszország nem gondolja komolyan, és Ukrajna csak akkor tudja valóban a tárgyalóasztalhoz kényszeríti Oroszországot, ha erős – szerinte Putyin akkor gondolta komolyan a tárgyalásokat, amikor az ukránok mélyen az orosz területen belül csaptak le az oroszokra.
Davosban pofon akarta vágni Orbánt
Nem először küld otromba üzenetet Zelenszkij. Davosban januárban egyenesen a magyar kormányfő pofonvágásáról beszélt.
Minden Viktor, aki európai pénzből él, és megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy fejbekólintást, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak
– mondta az ukrán államfő. Orbán erre úgy reagált, hogy Zelenszkij egy szorult helyzetben lévő ember, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad.
Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter pár nappal később már azt mondta a magyar kormányfőről, hogy veszélyt jelent az országára nézve. Egyúttal az ukránok bekérték a nagykövetet, amire Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, hogy „minőségileg új szakasz kezdődött meg a magyar választásra való felkészülésben, Ukrajna durván, nyíltan beavatkozik a magyar választásba a Tisza Párt érdekében”.
Orbán Viktor válasza sem maradt el. A háborúellenes DPK-gyűlések szombathelyi állomásán azt mondta, hogy Ukrajna egészen addig Magyarország ellensége, amíg azon ténykedik, hogy hazánkat leválasszák az orosz energiahordozókról. „Fel kell adniuk az ukránoknak azt az állandó követelőzést Brüsszelben, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Amíg Ukrajna ezt teszi, az ellenségünk, sérti az érdekeinket” – mondta nagyon határozottan.