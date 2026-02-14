Deviza
Románia: az elnök szerint már az is siker, hogy nem kellett behívnia az IMF-et, pedig sok mindenre nem lehet büszke

Miután a legfrissebb adatok szerint hatalmasat zakózott a román gazdaság a tavalyi év végén, Nicusor Dan szerint nincs ok az aggodalomra. A román államfő a deficit csökkenését hangsúlyozta az adathoz fűzött kommentárjában, és sikernek könyvelte el, hogy nem kellett behívnia az IMF-et. Péntek este a Fitch Ratings értékelte Románia államkötvényeit, amelyben megerősítette a besorolását.
K. B. G.
2026.02.14, 10:27
Frissítve: 2026.02.14, 13:53

Miután a hivatalos adatok szerint recesszióba süllyedt a román gazdaság, az ország elnöke, Nicusor Dan azt hangsúlyozta, hogy érdemes inkább arra figyelni, hogy a költségvetési hiányt külső segítség – például a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítsége nélkül sikerült csökkenteni, és nem alakult ki a 2009–2010-es évhez hasonló válság sem.

Románia: az elnök szerint már az is siker, hogy nem kellett behívnia az IMF-et, pedig nem sok mindenre lehet büszke / Fotó: AFP

A román államfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az ország gazdasági növekedése már négy éve lassul, a masszív deficitek ellenére. Azonban Dan szerint van ok az optimizmusra, hiszen a magánszektor stabil lábakon áll, és a fejlődést segíthetik az Európai Unió fegyverkezési programjának, a SAFE-nek a forrásai is. Az elnök minderről azután írt, hogy az ország statisztikai hivatala szerint 

a tavalyi utolsó negyedévben a román gazdaság 1,9 százalékot csökkent az előző negyedévhez képest, amikor már szintén 0,2 százalékos csökkenést jegyeztek fel.

Bár a tavalyi év egészében a román gazdaság így is 0,6 százalékot nőtt, a két egymást követő negyedéves visszaesés technikai recessziót jelent. Az adat hatására az ING és a BCR is csökkentette idei évre vonatkozó előrejelzését. Míg az ING korábban 1,4 százalékos növekedést jósolt az idei évre, most már csak 0,6 százalékos bővülési ütemre számít – derül ki az Economedia összefoglalójából, mely szerint az Erste tulajdonában lévő BCR pedig 2,1 százalékról 1 százalékra csökkentette idei növekedési várakozását.

Megúszta a bóvlit Románia

Alexandru Nazare pénzügyminiszter is megszólalt a recesszióról tanúskodó adatok láttán, melyet szerinte a történelmi léptékű deficit elleni küzdelem tükrében kell nézni, és mely csupán ciklikus kiigazítás a kormány intézkedéseinek következtében. Azonban a tárcavezető megőrizte optimizmusát és azt mondta, hogy szerinte az idei évben legalább 1 százalékkal nő majd a román gazdaság, ami szerinte nincs válságban.

Pénteken a Fitch Rating megerősítette Románia BBB– adósságbesorolását, amire negatív kilátás van érvényben. A megszorítások és a Dan által emlegetett hiánycsökkentés ellenére tehát még nem sikerült elhessegetnie Bukarestnek a költségvetés fenntarthatóságával kapcsolatos aggályokat. Az ország mindhárom hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott sáv legalján helyezkedik el, így egy leminősítés már a bóvli kategóriát jelentené.

