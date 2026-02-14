Orbán Viktor három évet adott rá: 2029-ben egymillió magyar lesz teljesen adómentes – "Élethossziglan"
„Már 15 éve építjük a családalapú Magyarországot” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén, Budapesten, a Várkert Bazárban.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni.
Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel
– emelte ki a kormányfő. Felhívta a figyelmet: ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan. „Ha 2010-ben nem vezettük volna be a családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne hazánkban. Erre pedig büszke lehet a kormány” – jegyezte meg.
Lerohanták a NAV-ot a pluszpénzért a magyar anyák
A kormány azon dolgozik, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek keretében júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek – emelte ki pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A szaktárca hozzátette, hogy ezenfelül a kormány 2026-ra két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar embereknél van a helye.
Kiemelték, hogy 2026-ban eddig már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Tavaly összesen mintegy 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, és nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén, az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül.
Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).
Évértékelők: ezek voltak Orbán Viktor nagy gazdasági bejelentései
Az idei beszédnek külön jelentőséget ad, hogy szűk két hónap múlva Magyarországon országgyűlési választást tartanak. Orbán Viktor az évértékelő beszédei során számtalanszor adott teret nagy horderejű gazdasági bejelentéseknek, így például itt hirdette meg
- a 13. havi nyugdíjat,
- a 25 év alatti fiatalok adómentességét,
- a családvédelmi intézkedéseket
- és az adócsökkentési programokat is.
A teljes képhez érdemes hozzátenni, hogy a kormányzat már most is jelentős gazdaságélénkítési programot vezet, amelynek
összértéke mintegy 1400-1500 milliárd forint.
Ez különösen akkor figyelemreméltó, ha hozzátesszük, hogy a gazdasági növekedés finoman szólva sem indokolná ezt a fokú konjunktúraélénkítést.
Azonban a magyar életszínvonal építése az elmúlt években egyértelműen elvált a GDP-növekedés ütemétől, amit jól példáz, hogy az 1 százalékos növekmény mellett is 11 százalékos minimálbér-emelés ment végbe az idén.