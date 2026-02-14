Orbán Viktor három évet adott rá: 2029-ben egymillió magyar lesz teljesen adómentes – "Élethossziglan"

„Már 15 éve építjük a családalapú Magyarországot” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén, Budapesten, a Várkert Bazárban.

Orbán Viktor értékelte az évet / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos

A kormányfő emlékeztetett, hogy a családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni.

Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel

– emelte ki a kormányfő. Felhívta a figyelmet: ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan. „Ha 2010-ben nem vezettük volna be a családtámogatási rendszert, ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne hazánkban. Erre pedig büszke lehet a kormány” – jegyezte meg.

Lerohanták a NAV-ot a pluszpénzért a magyar anyák

A kormány azon dolgozik, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek keretében júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek – emelte ki pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca hozzátette, hogy ezenfelül a kormány 2026-ra két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar embereknél van a helye.

Kiemelték, hogy 2026-ban eddig már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Tavaly összesen mintegy 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, és nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén, az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül.

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).