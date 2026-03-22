Akár pénzt is bukhatunk az szja-bevallásnál, ha nem figyelünk

Az szja-bevallásban tíz olyan hiba fordul elő leggyakrabban, ami miatt akár pénzvisszatérítéstől is eleshet az adózó – hívta fel a figyelmet az Origo cikke.

Az szja-bevallás tervezetét mindenképp érdemes átnézni / Fotó: chayanuphol

Összesen tíz ilyen esetet nevesít.

A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül, mivel úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz. Különösen az ingatlan-bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.

Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt – így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.

Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek: a nem rendszeres bevételek – például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem.

Hibás bankszámlaszám megadása: meglepően gyakori adminisztratív hiba.

Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.

Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.

Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.

Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása: az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.

Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1 százalékáról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.

A legfontosabb tanács, hogy mindenki tekintse át a bevallástervezetet, és ne hagyja azt automatikusan jóvá.