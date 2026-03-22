BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Akár pénzt is bukhatunk az szja-bevallásnál, ha nem figyelünk

Tíz olyan hiba is előfordulhat az adóbevallás során, ami miatt akár pénzvisszatérítéstől is eleshet az adózó – szúrta ki az Origo. Noha a NAV sokak számára elkészíti az szja-bevallás tervezetét, nem minden esetben szabad azt automatikusan jóváhagyni.
VG
2026.03.22, 12:49
Frissítve: 2026.03.22, 14:23

Az szja-bevallásban tíz olyan hiba fordul elő leggyakrabban, ami miatt akár pénzvisszatérítéstől is eleshet az adózó – hívta fel a figyelmet az Origo cikke.

szja, adóbevallás, kalkulátor
Az szja-bevallás tervezetét mindenképp érdemes átnézni / Fotó: chayanuphol

Összesen tíz ilyen esetet nevesít.

  • A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül, mivel úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz. Különösen az ingatlan-bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.
  • Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt – így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.
  • Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek: a nem rendszeres bevételek – például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem.
  • Hibás bankszámlaszám megadása: meglepően gyakori adminisztratív hiba.
  • Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.
  • Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.
  • Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.
  • Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása: az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.
  • Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1 százalékáról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.

A legfontosabb tanács, hogy mindenki tekintse át a bevallástervezetet, és ne hagyja azt automatikusan jóvá.

 

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu