Akár pénzt is bukhatunk az szja-bevallásnál, ha nem figyelünk
Tíz olyan hiba is előfordulhat az adóbevallás során, ami miatt akár pénzvisszatérítéstől is eleshet az adózó – szúrta ki az Origo. Noha a NAV sokak számára elkészíti az szja-bevallás tervezetét, nem minden esetben szabad azt automatikusan jóváhagyni.
Összesen tíz ilyen esetet nevesít.
- A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül, mivel úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz. Különösen az ingatlan-bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.
- Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt – így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.
- Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek: a nem rendszeres bevételek – például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem.
- Hibás bankszámlaszám megadása: meglepően gyakori adminisztratív hiba.
- Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.
- Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.
- Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.
- Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása: az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.
- Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1 százalékáról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.
A legfontosabb tanács, hogy mindenki tekintse át a bevallástervezetet, és ne hagyja azt automatikusan jóvá.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk
Tovább a címoldalra