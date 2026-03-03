Elege lett, otthagyja Nyugat-Európát és Erdélybe költözik a nagy autóipari multi: örülhet a BMW és a Mercedes – "Itt jobb"

A milánói Sogefi a nyugati gyárak bezárásával részben Romániába helyezi át termelését, hogy javítsa a gyengélkedő bevételeit. A vállalat nagyváradi üzemét bővíti, miközben Franciaországban 130 dolgozót bocsát el.

Romániába menekül az olasz autóalkatrész-gyártó, hogy a keleti piacokra fókuszáljon a nyugati válságok miatt / Fotó: Anadolu via AFP

A vállalat már 2020 óta működtet üzemet Nagyváradon, ahol felfüggesztés-alkatrészeket gyártanak. A gyár kihasználtsága jelenleg 70-80 százalékos, így van lehetőség a termelés bővítésére.

Az üzem fenntartása természetesen jobb, mint Nyugat-Európában. 2026-ban ezen az úton haladunk tovább

– nyilatkozta Michele Cavigioli, a Sogefi pénzügyi igazgatója a maszol.ro-nak.

A nagyváradi üzem alkalmazotti létszáma 2024-re 46-ról 193-ra nőtt, árbevétele pedig 4,796 millió lejről 242,426 millióra emelkedett, bár mindegyik évet veszteséggel zárták. Eközben a francia Douai-i üzemet decemberben zárták be az elégtelen megrendelések miatt, ami 130 dolgozó elbocsátását eredményezte.

Eközben a francia Douai-i üzemet decemberben zárták be az elégtelen megrendelések miatt, ami 130 dolgozó elbocsátását eredményezte. A Sogefi 14 országban 24 üzemet működtet, ügyfelei között olyan nevek szerepelnek, mint a Renault, a Dacia, a Ferrari, a Mercedes-Benz és a BMW.

Romániában támadna fel hamvaiból az autóóriás

Az elmúlt másfél évtizedben a vállalat bevételei tavaly először csökkentek 1 milliárd euró alá, 984,8 millió euróra, a nettó nyereség pedig 141,3 millió euróról 10,3 millióra zuhant. Az európai autóipar 2019 és 2025 között 19 százalékkal csökkentette termelését, ami a Sogefi költözési döntését is befolyásolta.

A lépés jól mutatja, hogy a nyugat-európai gazdasági válságok közepette a keleti piacok és az alacsonyabb költségek kulcsfontosságúvá váltak a profit fenntartásához.