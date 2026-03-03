Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
autóipar
gyárépítés
Szeged
BYD

Valami fontos történik a szegedi BYD-gyárban: már többen észrevették, de nem tudják megmagyarázni – a kínaiak beindították a gépeket

Még mindig nem tudni, mikor indulhat el a termelés a szegedi gyárban. Azonban a gépsorokat és a robotokat már gőzerővel tesztelik a BYD szakemberei.
VG
2026.03.03, 21:21
Frissítve: 2026.03.03, 21:25

Immár szinte a teljes, 300 hektáros területet belakta az épülő szegedi autógyár, nincs már túl sok üresen hagyott rész. Alakul a BYD munkásszállója, és készül a sándorfalvi úti bejáró is a területre. A már elkészült csarnokokban pedig gépek dolgoznak, azt azonban nem tudni, mit – adta hírül a Délmagyar, a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.

BYD, gyár, Szeged
Gőzerővel halad a szegedi BYD-gyár építése / Fotó: Joó István Facebook-oldala

A lap emlékeztetett, hogy azt egyelőre továbbra sem lehet tudni, hogy mikor indul be a gyártás az épülő szegedi BYD gyárban. A beruházás kezdetekor az hangzott el, hogy az első autó 2025 év végén legördül a gyértósorról, később már 2025 második felét, vagyis még korábbi időpontot rebesgettek. A legutóbbi információk szerint 2026 elején elindulhatott a gyártáspróba, célként pedig 2026 második negyedévét jelölték meg, amikor a zökkenőmentes sorozatgyártás elindulhat.

A helyi tudósítások szerint azonban valami bizonyosan zajlik már néhány hangárban, aki ugyanis sötétedés után autózik arra, kifoghat olyan pillanatot, amikor a nyitott ajtóknak köszönhetően belátni a belülről kivilágított épületekbe. A Délmagyar tudósítói az M5-ös autópálya felőli részen van olyan csarnok, amelyben észrevettek gépeket, és a biztonsági fénysorok alapján azok működnek is. Hozzátették azonban, hogy arról, hogy pontosan mi zajlik a többnyire zárt ajtók mögött, arról továbbra sem kommunikál a kínai cég.

A portál információi szerint több robotot is telepítettek már a területre, az összeszerelő csarnokban ezeket már tesztelik is.

Ami már jól látszik, hogy a gyár folyamatosan nyeri majd el végleges formáját, és szakaszosan kapcsolódnak be az újabb részlegek a munkafolyamatokba, ahogyan elkészülnek. Aki Budapest felől érkezik Szegedre, láthatja, hogy a területet mostanra szinte teljes egészében belakta a beruházás. Egészen az autópályáig kinyúlnak az újabb épületekhez idehordott alapanyaghalmok, illetve több új épület alapozása is megkezdődött.

Munkásszállót is létesít a Szegeden gyárat építő BYD

Szintén jó ütemben halad a munkásszálló építése is, amely majd a konténervárost váltja fel, kulturáltabb körülményeket biztosítva az itt dolgozóknak. Azonban nemcsak épületek öltenek formát a területen, hanem az úthálózat is. Az autópálya sándorfalvi lehajtójánál például az elmúlt hetekben megerősítették a felüljáró oldalát, onnan pedig elkezdett épülni egy új lejáró, ahonnan az iparterület hátsó részét lehet majd megközelíteni.

A szegedi BYD-gyár összesen 300 hektáron terül el. Ez az a terület, amelyet mostanra szinte teljesen belakott építkezésével a gyár, és előbb-utóbb már nem a munkagépek és a daruk, hanem a működő komplexum foglalja majd el. Hogy mikor, azt azonban egyelőre még csak találgatni lehet.

A BYD miatt senki nem beszélt róla: egy második óriásgyár is épül Szegeden, már majdnem készen van – látványos szakaszhoz ért a beruházás

Miközben Szeged ipari térképét a BYD-beruházás uralja, csendben egy másik jelentős fejlesztés is látványos szakaszába lépett a városban. A Szabadkai úton épülő új szalámiüzem szerkezetkész állapotba került, a homlokzatra már fel is került a hatalmas Pick logó. A Szeged gazdasági súlyát erősítő beruházás 2026 második felében indulhat el, és érdemi kapacitásbővülést hozhat az élelmiszeriparban.

