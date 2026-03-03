Deviza
közlekedés
MKIF Zrt
beruházás

Ilyet se nagyon láttunk még: előrehozzák az egyik legfontosabb magyar autópálya megépítését, hamarabb kezdik a nagyvárosi szakaszt – új közlekedési tengely születik az országban

Ismertette terveit a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2027-ben elkezdődhet az M200-as autópálya építése.
VG
2026.03.03, 21:55

Szakmai konferencián számolt be következő évek útfejlesztési terveiről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A program egyik kiemelt eleme az M200-as autópálya, amelynek fehérvári szakaszának építését előbbre hozták. Az M1 és Sárbogárd közötti rész 2030-ra készülhet el, jelentősen átalakítva a térség közlekedését.

autópálya felújítás beruházás
Felgyorsulhat egy fontos autópálya-szakasz építése / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az MKIF nagyszabású terveiről Kertesi Tamás műszaki vezérigazgató-helyettes beszélt a Magyar Aszfaltipari Egyesülés konferenciáján – számolt be róla a Feol.hu Fejér vármegyei hírportál. Kertesi ismertette, hogy az M200-as, M1 és Sárbogárd közötti szakaszát 2030-ra kell befejeznie az MKIF-nek, de a székesfehérvári elkerülő szakaszt előre hozták a fejlesztési ütemtervükben, így azt jövőre, tehát 2027-ben el is kezdik építeni.

A helyi hírportál korábban arról is beszámolt, hogy az M200-as autópálya új közlekedési tengelyt hoz létre Fejér vármegyében. Az új út tehermentesítené az M0-s körgyűrűt és a 81-es főutat, miközben összekötné az M1-est és az M7-est. A beruházás jelentős hatással lesz a térség életére és a közlekedés jövőjére.

Megjelent a terv: négysávos úttal kötnék össze Magyarország két nagy autópályáját, a Dunferr sorsa múlhat rajta – megvan az átadás dátuma

„Évek óta beszélünk a helyi nyilvánosságban és a színfalak mögötti tárgyalásokon arról, hogy Dunaújvárosnak és az egész térségnek érdeke, hogy mielőbb megépüljön az M1-es és M5-ös autópályát összekötő gyorsforgalmi út. A korábban M8-asnak nevezett út a jelen tervek szerint Kecskeméttől Sárbogárdig futna, onnan pedig már M200-as néven érné el az M1-est” – írta Facebook-bejegyzésében Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere.

A városvezető szerint Dunaújváros központi helyzetét tovább erősítené a megépülése, és megkerülhetetlen logisztikai lehetőségeket nyitna a város és térsége számára. Úgy véli, hogy a Dunaferr, a dunaújvárosi vasmű helyzete miatt ez most különösen sürgős lenne.

